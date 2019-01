Nba | gli Spurs di Belinelli piegano Boston | super Harden fa volare i Rockets

Nba 2019 - i risultati della notte (1° gennaio) : Harden show - 43 punti e i Rockets vincono! Grande Curry - successo degli Spurs di Belinelli : Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, ...

Nba - Popovich urla - gli Spurs reagiscono : terzo quarto da favola - battuta Boston : San Antonio Spurs-Boston Celtics 120-111 Al peggior primo quarto della loro stagione, solo 17 punti con il 22% al tiro, i San Antonio Spurs rispondono con un terzo periodo da record segnando 19 dei 25 ...

Mercato Nba – Nick Young dice addio a Denver : ‘Swaggy P’ tagliato dai Nuggets : L’avventura di Nick Young ai Denver Nuggets finisce in breve tempo: la franchigia del Colorado taglia ‘Swaggy P’ dopo appena 4 partite giocate Campione NBA in carica, ma senza squadra. La storia di Nick Young ha dell’incredibile. In effetti ‘Swaggy P’, dopo essere stato rilasciato in estate dai Golden State Warriors, aveva trovato un accordo al minimo salariale con i Denver Nuggets nelle scorse settimane. La franchigia del Colorado aveva ...

Nba - il meglio del 2018 per immagini : dal titolo di Golden State a LeBron James ai Lakers : Il 2018 è stato un anno pieno di eventi in NBA, dal terzo titolo in quattro stagioni dei Golden State Warriors al successivo passaggio di LeBron James ai Los Angeles Lakers. In mezzo il clamoroso ...

Nba - LeBron James : 'Grazie al titolo 2016 con i Cavs sono diventato il migliore di sempre' : ... ero super eccitato all'idea di ridare alla mia Cleveland un titolo dopo i 52 anni di digiuno… La prima ondata di emozioni che mi ha travolto è arrivata quando tutto il mondo mi ha visto piangere ...

Nba – Infortunio John Wall : stagione finita - il playmaker degli Wizards dovrà operarsi al tallone : Brutte notizie in casa Washington Wizards: John Wall si dovrà sottoporre ad un’operazione al tallone che lo fermerà per il resto della stagione Adesso sembra ormai ufficiale: gli Washington Wizards quest’anno non giocheranno i Playoff. Come se non bastasse un inizio di stagione complicato, nel quale sono arrivate solo 14 vittorie a fronte di 23 sconfitte che valgono l’11° posto ad Est, la franchigia capitolina ha perso anche il suo ...

Nba - Belinelli vince il derby contro Gallinari : gli Spurs passano a L.A. : L.A. Clippers-San Antonio Spurs 111-121 Non sarà molto complicato per Doc Rivers decidere quale parte della gara tagliare in sala video per mostrare ai propri giocatori gli errori commessi in una ...

Nba 2019 - i risultati della notte (30 dicembre) : gli Spurs di Belinelli battono i Clippers di Gallinari nel giorno delle grandi prestazioni individuali : La notte NBA porta in dote nove partite, tra le quali spicca lo scontro tra Portland Trail Blazers e Golden State Warriors. Per i colori italiani, c’è anche spazio per la terza delle quattro sfide nel calendario stagionale tra Los Angeles Clippers e San Antonio Spurs, che equivale al derby italiano tra Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Andiamo a vedere come sono andate le gare di stanotte. Diverse partite hanno visto andare in scena ...

Nba : il derby di Los Angeles va ai Clippers - Belinelli e gli Spurs ko contro Denver : Nella "città degli angeli" i Clippers guidati da un super Williams, 36, e da Gallinari , 19 con 10 rimbalzi,, superano i Lakers 118-107. Sorpresa a Orlando, dove Toronto capitola per 87-116 contro i ...

Nba – Cifre folli per la sfida natalizia tra Warriors-Lakers : due biglietti comprati per oltre 60.000 dollari! : Tifosi disposti a tutto pur di acquistare i biglietti per la sfida dello scorso 25 dicembre tra Warriors e Lakers: una coppia di tagliendi è stata venduta per 62.000 dollari Mettiamola così: è stato un regalo di Natale alquanto costoso! I tifosi a volte sono davvero disposti a tutto pur di acquistare un biglietto per un big match, se poi la partita capita come piatto forte del Christmas Day e in campo si affrontano i nuovi Lakers di LeBron ...

Nba risultati : Curry e Durant sbagliano Portland sorprende i Warriors : Supplementare, sotto di due punti. Tripla per vincere a segno, a 5' dalla fine. Il sogno di tutti. Lo realizza Lillard nella 'sua' Oakland zittendo l'Oracle Arena, che ai playoff gli ha riservato ...

Nba - vittorie per gli italiani : Belinelli e Gallinari protagonisti : TORINO - vittorie per gli italiani Nba Marco Belinelli e Danilo Gallinari nei rispettivi match che San Antonio e Los Angeles Clippers hanno disputato nella notte italiana. Gli Spurs hanno avuto la ...

Nba – Steph Curry scuote gli Warriors : “se giochiamo così non vinceremo il titolo” : Steph Curry scuote gli Warriors dopo il ko contro i Lakers nel Christmas Day: il playmaker di Golden State chiede a gran voce un cambio di rotta Christmas Day amaro per i Golden State Warriors che sotto l’albero trovano una sconfitta. I campioni NBA in carica si arrendono ai giovani Los Angeles Lakers guidati dal solito LeBron James, autore di una doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi. Sconfitta che non fa altro che gettare nuovi dubbi ...