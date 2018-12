Bussetti | altro che aumento stipendi

scuolainforma

(Di domenica 30 dicembre 2018) Il ministro Marco, intervistato dal settimanale ‘Gente‘, interviene sull’argomento delloo dei docenti. In rete non si è ancora spenta l’eco dello sdegno provocato dalla decisione di aumentare quello dei dirigenti scolastici. Sotto accusa è l’entità dell’incremento, giudicata eccessiva dalla comunità degli insegnanti. L’Italia detiene il primato negativo in Europa relativamente alle retribuzioni del personale docente. Peggio c’è soltanto la Grecia.Ma il ministrosi difende e a ‘Gente‘ rivela un particolare scabroso. Senza l’intervento di questo governo il prossimo anno avrebbe addirittura portato una riduzione.Le responsabilità Il ministro dell’istruzione riversa le colpe dell’esiguità dell’deglidei docenti sull’esecutivo precedente a guida PD. Il ...