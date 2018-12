Ziti alla genovese

cosacucino.myblog

: #Timballo di #Ziti alla #Siciliana: un piatto ricco e squisito, perfetto per le prossime #feste... e poi ci sono pu… - ATavolaConLia : #Timballo di #Ziti alla #Siciliana: un piatto ricco e squisito, perfetto per le prossime #feste... e poi ci sono pu… -

(Di sabato 29 dicembre 2018)Ingredienti un kg circa di girello di sp(o girello) di vitellone oppure un kg circa di girello di spdi manzo un bel nervetto (facoltativo) un chilo e 1/2 di cipolle bionde 80 g circa di pancetta tesa in un unico pezzo 30-40 g di grasso di prosciutto in un solo pezzo (o lardo) 4-5 cucchiai d’olio extravergine d’oliva 1/2 cucchiaio di concentrato di pomodoro un bicchiere di vino bianco una grossa carota 2 coste di sedano una foglia di alloro sale 600 g diParmigiano grattugiato PREPARAZIONE DELLA RICETTA Per prima cosa, spello le cipolle, le divido a metà e le affetto molto sottili. Pulisco sedano e carota e li trito. Taglio 4 o 5 lunghi filettini di grasso di prosciutto e li utilizzo per steccare la carne in altrettanti punti, poi lego la carne stessa con qualche giro di spago. Taglio la pancetta a pezzi grossi.Scaldo l’olio in un’ampia casseruola a ...