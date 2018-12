Pagelle Udinese-Cagliari 2-0 | highlights e tabellino del match

Udinese-Cagliari 2-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/8 LaPresse/Andrea Bressanutti ...

Pagelle Udinese-Cagliari : highlights e tabellino del match : Pagelle UDINESE CAGLIARI – I bianconeri dovranno ovviare all’assenza di Rodrigo De Paul che, da diffidato, ha rimediato un giallo che gli farà saltare l’ultima gara del girone di andata. Lo rivedremo a gennaio. A centrocampo rientra Behrami. Opoku potrebbe essere confermato con Stryger Larsen ancora alto a destra ma si fa preferire la soluzione […] L'articolo Pagelle Udinese-Cagliari: highlights e tabellino del match proviene da ...

Spal-Udinese 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/14 LaPresse/Filippo Rubin ...

Pagelle Spal-Udinese 0-0 : highlights e tabellino del match : Pagelle SPAL UDINESE – Spal-Udinese, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, una sfida delicata, una sfida salvezza. Momento non facile infatti per i padroni di casa che non vedono i tre punti da più di due mesi (l’ultimo successo infatti risale allo scorso 20 ottobre) e successivamente sono arrivate 4 […] L'articolo Pagelle Spal-Udinese 0-0: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Pagelle Spal-Udinese : highlights e tabellino del match : Pagelle SPAL UDINESE – Spal-Udinese, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, una sfida delicata, una sfida salvezza. Momento non facile infatti per i padroni di casa che non vedono i tre punti da più di due mesi (l’ultimo successo infatti risale allo scorso 20 ottobre) e successivamente sono arrivate 4 […] L'articolo Pagelle Spal-Udinese: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Pagelle Spal-Udinese : highlights e tabellino del match : Pagelle SPAL UDINESE – Spal-Udinese, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, è una sfida certamente delicata. Momento non facile infatti per i padroni di casa che non vedono i tre punti da più di due mesi (l’ultimo successo infatti risale allo scorso 20 ottobre) e successivamente sono arrivate 4 pareggi […] L'articolo Pagelle Spal-Udinese: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Udinese-Frosinone 1-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Udinese (3-5-2): Musso 5.5; Ter Avest 6 (75′ Machis 5.5), Ekong 5.5, Nuytinck 6; Stryger Larsen 6.5, Fofana 5 (64′ Pussetto 5.5), Behrami 5.5, Mandragora 6.5, D’Alessandro 6; De Paul 6.5, Lasagna 5. All. Nicola 6 Frosinone (3-5-2): Sportiello 5.5; Goldaniga 5.5, Ariaudo 6.5, Krajnc 5.5; Zampano 5, Chibsah 5.5 (88′ Crisetig sv), Maiello 6, Cassata 5.5, Beghetto 5.5; Ciano 7 (90′ Campbell sv), Ciofani 5 (46′ ...

Udinese-Frosinone : Pagelle - Highlights e tabellino del match : UDINESE FROSINONE Pagelle – Marco Baroni è il nuovo allenatore del Frosinone. Lo ha annunciato mercoledì in conferenza stampa il presidente del club ciociaro, Maurizio Stirpe. Baroni, 55 anni, ex tecnico del Benevento, prende il posto di Moreno Longo. L’Udinese, che circa un mese fa ha compiuto lo stesso passo sarà un vero e proprio battesimo del fuoco. Vediamo con […] L'articolo Udinese-Frosinone: Pagelle, Highlights e ...

Inter-Udinese - le Pagelle : Politano è la solita certezza - Fofana regala il rigore : pagelle INTER HANDANOVIC 6 Una sola parata a 9' dalla fine. VRSALJKO 6.5 Corre su e già e dà tantissimi palloni in mezzo. DE VRIJ 6.5 Quando c'è da fare a sportellate, l'olandese non si tira mai ...

Inter-Udinese 1-0 - Pagelle e tabellino : Inter-Udinese, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter-Udinese - le Pagelle : Politano è la solita certezza - Fofana regala il rigore : pagelle INTER HANDANOVIC 6 Una sola parata a 9' dalla fine. VRSALJKO 6.5 Corre su e già e dà tantissimi palloni in mezzo. DE VRIJ 6.5 Quando c'è da fare a sportellate, l'olandese non si tira mai ...

Inter-Udinese 1-0 : Pagelle - Highlights e Tabellino del match : INTER UDINESE Pagelle – L’Inter supera dell’eliminazione dalla Champions League e battendo l’Udinese. Una gara restata in bilico fino alla fine, con gli uomini di Nicola che sono andati vicini al gol dello 0-1 nei primi minuti della seconda frazione di gioco. Tutto però si decide nel momento in cui Fofana prende la palla con […] L'articolo Inter-Udinese 1-0: Pagelle, Highlights e Tabellino del match proviene da Serie A ...

Inter-Udinese 1-0 - le Pagelle nerazzurre : decide sempre Mauro Icardi : Si è appena concluso l'anticipo della sedicesima giornata di campionato al Meazza tra Inter e Udinese sul risultato di 1-0, con la vittoria dei nerazzurri che arriva grazie al calcio di rigore messo a segno da Mauro Icardi su calcio di rigore al 76'. Una vittoria che permette alla squadra di Luciano Spalletti di salire a trentadue punti, portandosi a tre lunghezze dal Napoli secondo e a più sei sul Milan quarto. L'Udinese, invece, resta al ...

Inter-Udinese 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/45 Foto Claudio Grassi/LaPresse 15 dicembre 2018 Milano (MI) ...