Cori razzisti | nelle curve spunta l' agente infiltrato

La FifPro : «Se non tutelati dai Cori razzisti - i giocatori hanno il diritto di lasciare il campo» : Il tweet cita Carlo Ancelotti Visto che il calcio italiano latita ed è indietro anni luce, ci hanno pensato la Uefa e la FifPro la federazione internazionale calciatori professionisti a difendere il Napoli e a condannare la gestione arbitrale di Mazzoleni. Non solo, ma la FifPro ha dato il via libera ai calciatori del Napoli – o di qualsiasi altra squadra – ad abbandonare il campo in caso di mancata tutela da parte ...

Inter-Napoli - Cori razzisti contro Koulibaly – Interviene anche l’UEFA : “preoccupati per questo incidente razzista” : anche l’UEFA dice la sua dopo i cori razzisti durante Inter-Napoli contro Koulibaly: il comunicato stampa Un episodio davvero spiacevole, mercoledì sera, durante la sfida di Serie A tra Inter e Napoli. I cori razzisti contro Koulibaly hanno scatenato infinite polemiche, costringendo anche la UEFA a dire la sua: “FIFPro e Uefa condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ...

Volley - Lorenzo Bernardi sui Cori razzisti : “C’è differenza fra il mondo del calcio e del volley - io a Perugia non ho mai sentito un insulto” : I cori razzisti arrivati nei confronti di Kalidou Koulibaly durante la partita tra Inter e Napoli hanno mobilitato non solo il mondo del calcio, ma in generale tutto lo sport italiano. Anche dalla pallavolo arriva una voce di condanna a questi episodi attraverso le parole di Lorenzo Bernardi, attuale allenatore della Sir Safety Conad Perugia, squadra campione d’Italia in carica. La posizione di Mister Secolo è chiara: in questi casi le partite ...

FIFPro e UEFA - ferma condanna dei Cori razzisti a Koulibaly : Le due organizzazioni hanno condannato duramente gli episodi verificatosi durante Inter-Napoli, esprimendo solidarietà al giocatore. L'articolo FIFPro e UEFA, ferma condanna dei cori razzisti a Koulibaly è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Uefa e FIFPro condannano i Cori razzisti contro Koulibaly : "Tolleranza zero" : FIFPro e Uefa sostengono le autorità calcistiche italiane su qualsiasi misura aggiuntiva che sarà presa per contrastare il razzismo negli stadi per cui la FIFPro e la Uefa hanno una politica di ...

Cori razzisti - Gasperini : “Sospendere le partite? Una grandissima stupidata” : Nella conferenza della vigilia di Sassuolo–Atalanta, Gian Piero Gasperini ha commentato la possibilità di sospendere le partite in caso di Cori razzisti, soluzione che non condivide minimamente: “L’idea di sospendere le partite e mandare le persone a casa è una grandissima stupidata. A San Siro vanno 60mila spettatori: chiudere gli stadi è una decisione che mi costerna. Non è il modo di prendere provvedimenti. Tutto ...

Cori a Koulibaly - le proposte Andes : “Multa ai razzisti per finanziare un fondo per l’integrazione. E le due squadre fermino il gioco” : “Chi intona Cori razzisti può essere individuato con le telecamere e quindi multato. E con quei soldi si potrebbe finanziare un fondo per l’integrazione. In più le due squadre in campo, in casi come questi, dovrebbero interrompere il gioco anche per un lungo intervallo di tempo, in modo da far riflettere gli autori di questi scellerati gesti”. Sono le proposte che l’A.N.DE.S, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, lancia dopo ...

Ai prossimi Cori razzisti - il Napoli si ritiri. Anche se perderemo : La fascia di capitano a Koulibaly Premesso che Koulibaly è stato ingenuo, Anche se comprensibilmente esasperato, Insigne incomprensibile, forse innervosito da un’altra prestazione incolore contro una “pari grado”, e, soprattutto, come ci ricorda spesso Max Gallo, abbiamo una comunicazione schizofrenica, succube del narcisismo di De Laurentiis, c’è soltanto due cose serie da fare contro i cori razzisti, beninteso non soltanto i buuuu, ma Anche ...

Scontri e Cori razzisti durante Inter-Napoli - Laura Boldrini : “Il campionato deve fermarsi” : "Non bastano più le espressioni di cordoglio per la morte, l’ennesima, di un tifoso fuori dallo stadio. Non basta più l’indignazione momentanea per i cori razzisti. Il campionato deve fermarsi. Fino a quando le società e le forze dell’ordine non avranno individuato, allontanato e sanzionato i gruppi razzisti e violenti. In uno stato di diritto non ci si può arrendere alla violenza", ha dichiarato l'ex presidente della Camera Laura Boldrini ...

Cori razzisti - Wanda Nara rivela : "Fascia ad Asamoah? Mauro direbbe sì" : Per il calcio sono giorni particolari. Anzi, molto difficili: i Cori razzisti piovuti contro Koulibaly durante il match tra Inter e Napoli non sono passati inosservati e l'aggressione degli ultrà ...

Il comunicato dell’Inter sui Cori razzisti dei suoi tifosi : La società ha preso le distanze dal comportamento di una parte del suo pubblico citando le origini del club e la storia della città di Milano

Gad Lerner delira : i Cori razzisti a San Siro? Tutta colpa del "razzista Matteo Salvini" : Missioni che può portare a termine soltanto Gad Lerner. Quali? Di fatto dare la colpa di quanto accaduto durante Inter-Napoli (i cori razzisti contro napoletani e Koulibaly) a Matteo Salvini. La missione impossibile viene portata a compimento sulle colonne del Fatto Quotidiano, l'house organ grillin

Inter-Napoli poteva essere sospesa per i Cori razzisti contro Koulibaly? : Le regole Figc Le regole in questione fanno parte delle decisioni ufficiali della Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, a corredo del regolamento dello sport del calcio, la traduzione italiana ...

Cori razzisti contro Koulibaly - avvocato denuncia Mazzoleni : Quanto accaduto mercoledì sera allo stadio San Siro nel corso di Inter-Napoli ha scatenato violenti polemiche. Al centro delle accese discussioni, che dal triplice fischio finale animano strade, ...