: Trump ha pubblicato un video su Twitter senza sfocare le facce di alcuni soldati delle forze speciali in Iraq, un e… - ilpost : Trump ha pubblicato un video su Twitter senza sfocare le facce di alcuni soldati delle forze speciali in Iraq, un e… - reportrai3 : #Trump: '#Isis è sconfitto, #Usa via dalla Siria'. I #curdi che hanno combattuto contro l'Isis rimangono senza prot… - TelevideoRai101 : Trump:senza Muro chiuderemo confine sud -

"Saremo costretti a chiudere ilmeridionale completamente se i democratici ostruzionisti non ci daranno i soldi per finire ile cambiare le ridicole leggi sull'immigrazione che il nostro Paese si è accollato". Così il presidente americano, Donald, in un tweet torna a minacciare la chiusura delmeridionale con il Messico se non arriveranno i fondi per realizzare il, tema di scontro con i Democratici che ha portato allo shutdown dell'amministrazione.(Di venerdì 28 dicembre 2018)