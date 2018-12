Padre Enzo Fortunato | «Si faceva male al bene | l’ho scritto sul web | poi Di Maio mi ha

Matteo Berrettini e Vincenzo SantoPadre lanciano una tennis Academy a Roma : Bel Poggio, spicchio di felicità tennistica di quattro ettari a Settebagni, con quattro campi in terra e quattro in veloce indoor, racconta la storia della Rome tennis Academy che sarà ultimata a giugno, ma è già attiva “dalla mattina a quando vogliono i ragazzi, è una struttura solo per loro, senza soci, solo agonisti, è un’accademia pura”. È una evoluzione della scuola ...

Matteo Berrettini e Vincenzo SantoPadre lanciano una tennis Academy a Roma : 'Il suo difetto è che a volte è anche troppo puro, vive nel suo mondo ideale', suggerisce il primo allievo, Matteo Berrettini, presente e futuro del tennis italiano coi suoi appena 22 anni, che ha ...

Scomparsa di Daniele Potenzoni : prosciolto Sfondrini/ Padre indignato 'Voglio giustizia - non mi fermo qui' : Scomparsa di Daniele Potenzoni: prosciolto Sfondrini. Il Padre del ragazzo è indignato 'Voglio giustizia, non mi fermo qui'

Lorenzo Crespi : "Mio Padre è andato via quando avevo 2 anni" : 'Mio padre è morto 4 anni fa, è andato via quando ne avevo 2. Ho il suo cognome ma i figli sono di chi li cresce, non di chi li fa'. L'attore Lorenzo Crespi , ospite di Vieni da me, ha ricordato la ...

Vieni da Me - Lorenzo Crespi cancella suo Padre : 'Il suo cognome non conta. Quando ero piccolo...' : A Vieni da me di Caterina Balivo , il programma del pomeriggio su Rai 1, Lorenzo Crespi parla della sua carriera e delle sue difficoltà. L'attore si è messo a nudo, rivelando alcuni traumi, primo tra ...

Lorenzo Crespi : "Mio Padre è andato via quando avevo 2 anni. Avevo un’intelligenza sopra la media e subivo bullismo" : "Mio padre è morto 4 anni fa, è andato via quando ne Avevo 2. Ho il suo cognome ma i figli sono di chi li cresce, non di chi li fa". Ospite di Vieni da me, Lorenzo Crespi ha rivelato alcuni particolari della sua vita privata, a partire dall'infanzia. Con un padre assente, "Ho vissuto senza di lui ma Avevo 4 zii che mi viziavano, poi mi hanno cresciuto mia mamma e mia nonna, che mi evitava sempre le botte perché da piccolo ...

Di Maio e le accuse all'azienda del Padre : menzogne - pubblico tutto | : In un post sul blog delle Stelle il ministro del Lavoro risponde alle accuse di aver lavorato in nero nell'azienda di famiglia e pubblica i documenti dell'assunzione e le relative buste paga. "I fatti ...

Di Maio pubblica sul Blog il contratto con l’azienda del Padre e le buste paga : “Su di me menzogne” : Luigi Di Maio pubblica i documenti che certificano la sua regolare assunzione nella ditta del padre. All’indomani del nuovo servizio delle Iene e di altri approfondimenti giornalistici sulla vicenda dei lavoratori in nero tenuti tra il 2008 e il 2010 dal padre del capo politico del M5s. In un post sul Blog delle stelle appaiono le carte con le relative buste paga, oltre alle dichiarazioni patrimoniali e di reddito da quando Di Maio è ...

Vincenzo Iaquinta : 'Lotterò per l'innocenza mia e di mio Padre' : ... è venuto lì per salutarci perché c'ero io… Queste persone erano orgogliose di me, di quello che ho fatto a livello calcistico, io sono diventato campione del mondo. E abbiamo fatto questa ...