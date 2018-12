Infortunio Inglese | l’annuncio di D’Aversa preoccupa i tifosi gialloblu

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 dicembre 2018)– L’attaccante del Parma è a rischio per il match di domani contro la Roma. Al “Tardini”, infatti,rischia di non esserci per dei problemi fisici che si porta appresso da prima della gara contro la Fiorentina. Questo l’annuncio di D’Aversa in conferenza: “ha giocato a Firenze in condizioni fisiche non ottimali per tutta la partita. Non si è allenato né ieri né oggi. È chiaro che abbiamo fatto pochi allenamenti, oggi abbiamo fatto la rifinitura quindi aspettiamo domani per prendere le decisioni finali. In questi casi, con tre partite in una settimana, si aspetta sempre l’ultimo momento per decidere“. A questo punto servirà attendere la serata di oggi o addirittura la mattinata di domani per saperne di più sulle condizioni di, uno degli elementi imprescindibile dello schieramento dei ...