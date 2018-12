Tagli al pene al suo stalker | poi lo accompagna in ospedale per salvargli vita

Il vicino la molesta - lei gli Taglia il pene e poi lo porta in ospedale : Una donna ha tagliato il pene di un vicino che la molestava, poi lo ha portato in ospedale perché non morisse dissanguato: è accaduto in India, e il fatto è stato reso noto dalla polizia locale. La 47enne, aiutata da due vicini, ha attirato l’uomo in una zona isolata di Mumbai e poi gli ha tagliato i genitali. “Abbiamo arrestato la donna e i due suoi complici e lei ha ammesso di aver lei stessa ideato il piano per tagliare il pene ...