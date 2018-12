Più tasse sul volontariato. Il governo fa retromarcia sull'Ires : "Cambieremo la norma" : ... 'Le iniziative di solidarietà degli enti non profit anche alla luce del principio di sussidiarietà, rappresentano uno strumento essenziale per un'efficace politica di inclusione sociale e di ...

Auto - i 20 modelli Più venduti senza tasse per le emissioni : Se sono ormai di dominio pubblico i modelli di vettura che pagano la tassa per le loro emissioni al di sopra dei 160 g/km da un minimo di 1.1.00 euro e fino a 2.500 euro, è bene anche conoscere i ...

Manovra - Più tasse per 7 miliardi e c'è l'incognita dell'Iva : C'è chi vince e c'è chi ci rimette, come sempre. Ma il 2019 del fisco nasce con una bomba ad orologeria che rischia di travolgere tutti i contribuenti, nessuno escluso. Se...

Tasse 'macigno' dal 2019 : perché rischiamo di pagare un miliardo in Più : Con la rimozione del blocco delle aliquote dei tributi locali introdotta nella manovra di Bilancio, l'aumento del gettito...

Dalle imprese al terzo settore - chi pagherà i 9 miliardi di tasse in Più : Ci saranno la flat tax per le partite Iva, gli sgravi Ires per le imprese che reinvestono gli utili, gli sconti sulla deducibilità Imu dei capannoni. Nel 2019, però, ci saranno anche un bel po' di ...

Legge di bilancio - gli italiani pagheranno un miliardo di tasse locali in Più : Lo studio della Cgia di Mestre lancia l'allarme sulle tasse locali, dopo le modifiche introdotte dalla manovra economica del governo Conte: l'ottanta percento dei Comuni potrebbe aumentare i tributi di propria competenza. Una stangata che potrebbe costare agli italiani oltre un miliardo di euro.Continua a Leggere

Cgia stima 1 mld tasse locali in Più : 11.45 La Cgia ipotizza dal 2019 un aggravio fiscale per famiglie e imprese di almeno 1 mld di euro per effetto dello sblocco degli aumenti delle tasse locali(Irap,Imu/Tasi,Irap). E si tratta di una "stima molto prudenziale",dice l' Ufficio studi Cgia. Il coordinatore Paolo Zabeo spiega che l'80% degli 8000 Comuni ha i margini per aumentare le tasse locali. Queste ultime portano nelle casse di Regioni ed enti locali oltre 60 mld l'anno,pari al ...

Gli azzurri in allarme : "È un cinepanettone. Nel 2019 solo Più tasse" : Clausole giudicate troppo alte per non far scattare un aumento dell'imposta sul valore aggiunto con una inevitabile ricaduta sulla nostra economia e sulle prospettive di crescita, con un effetto ...

Effetto spread sugli interessi legali : pagare le tasse in ritardo costerà di Più : Nel provvedimento si ricorda che il ministro dell'Economia 'può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto ...

Fisco - pagare le tasse in ritardo costerà ancora Più caro : interessi triplicati : L'Economia - va ricordato - può modificare il livello degli interessi «sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso ...