Petrolio | prezzi scivolano giù ai minimi di 18 mesi

Energia : prezzi del Petrolio Usa calano di quasi il 30 per cento rispetto ai massimi di ottobre : ... - I prezzi del petrolio sono calati ai minimi da un anno nella giornata di ieri, proseguendo il precipitoso declino innescato il mese scorso dal clima di insicurezza che grava sull'economia globale ...

Petrolio - prezzi in forte rialzo sui mercati : Roma, 4 dic., askanews, - Quotazioni del Petrolio in forte rialzo sui mercati, dopo la decisione del Qatar di abbandonare l'Opec. Il Wti si attesta a 53.58 dollari al barile, in aumento dell'1,15%, ...

Petrolio - prezzi da cardiopalma : ecco cosa sta succedendo : "Il Qatar " ha proseguito al-Kaabi - continuerà a produrre Petrolio ma si concentrerà sulla produzione di gas, per cui è il più grande esportatore di gas naturale liquefatto al mondo'. L'...

Benzina e diesel - prezzi ancora giù Effetto del Petrolio in discesa : Non si ferma la discesa dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, guidata ancora una volta da Eni. Il Cane a sei zampe ha messo a segno sabato un nuovo ribasso, il decimo nel giro di un mese: -1 centesimo al litro su Benzina e gasolio Segui su affaritaliani.it

Addio Opec - il Qatar se ne va : a rischio i prezzi di gas e Petrolio : Il Qatar ha deciso di ritirare i suoi membri dall'Opec a partire da gennaio 2019'. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia Saad al-Kaabi durante una conferenza stampa di Doha, sottolineando che il ...

Prezzi del Petrolio sempre più giù. Descalzi : "Solo una fase transitoria" : una caduta senza rete quella dei Prezzi del petrolio, collassati ieri a New York del 7,7% sotto i 51 dollari il barile, minimi da settembre 2017,, mentre a Londra il greggio del Mare del Nord ha perso ...

Petrolio - prezzi in picchiata al Nymex a minimi da oltre 1 anno : New York, 23 nov., askanews, - Prosegue il sell-off del Petrolio al Nymex, dove perde il 6,79% a 50,92 dollari al barile e si appresta ad archiviare la settima settimana consecutiva in calo. Il Wti ha ...

Petrolio - prezzi in picchiata al Nymex a minimi da oltre 1 anno : ... tra gli operatori crescono le preoccupazioni su un aumento della produzione statunitense e i timori per un rallentamento dell'economia globale. Gli investitori restano poi scettici sulla possibilità ...

Trump miope sul Petrolio : prezzi troppo bassi un rischio per gli Usa dello shale : ... e il possibile contagio a settori adiacenti, dai servizi all'immobiliare, rischia di pesare sull'economia , al punto da compensare secondo alcuni analisti i benefici di una bolletta energetica più ...

Petrolio : prezzi WTI e Brent in ripresa dopo tonfo -7%. Contratti a minimi da fine 2017 : In ripresa, durante le contrattazioni asiatiche, i prezzi del Petrolio che, nella sessione della vigilia, sono crollati di quasi il 7%.

Russia : ministro Oreshkin - economia stabile nonostante calo prezzi Petrolio : Mosca, 14 nov 11:28 - , Agenzia Nova, - Il forte calo del prezzo del petrolio nelle ultime settimane ha creato nervosismo sul mercato russo, ma l'economia nel suo complesso è molto più stabile rispetto alla fine del 2014, quando le quotazioni del Brent sono scese da 100 a 60 in meno di sei mesi. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo ...

Borse Asia/Pacifico in calo su discesa prezzi Petrolio - paure per crescita : Le tensioni nel settore energetico colpiscono i mercati globali, scossi dall'ansia per un rallentamento dell'economia in tutto il mondo.

Petrolio : prezzi in calo - Wti sotto 56 dollari - minimo da fine 2017 : I prezzi del Petrolio, sono scesi dopo che l'Opec ha abbassato per il quarto mese di fila, le sue previsioni sulla crescita della domanda globale di greggio per il 2019. A New York il Light crude Wti ...

Petrolio - Uecoop : salgono i prezzi del diesel in Italia - +4% negli ultimi 3 mesi : salgono i prezzi del diesel in Italia con un +4% negli ultimi tre mesi ai quali si aggiunge il +1,8% registrato dalla benzina. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Globalpetrolprices.com in occasione della risalita delle quotazioni del Petrolio dopo che il ministro dell’energia dell’Arabia Saudita, Khalid al-Falih ha aperto alla possibilità di ridurre l’offerta dell’Opec al ...