Carige non fa prezzo a Piazza Affari dopo lo stop all' aumento

Carige non riesce a fare prezzo a piazza Affari dopo la bocciatura dell'aumento di capitale : Milano - Non riesce a fare prezzo e prolunga l'asta di pre-apertura Carige in piazza Affari. Il titolo segna un calo teorico del 12,5% senza esprimere nessun valore in euro. Lo scorso 22 dicembre l'...

Borsa - Banca Carige non apre per eccesso di ribasso : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su Lapresse. - Lapresse

Aumento di capitale Carige - Malacalza si astiene : il provvedimento non passa : Azionisti riuniti dalle 10.30 al Tower Hotel, attesa per la decisione sull’Aumento di capitale da 400 milioni di euro

Carige - niente quorum : aumento di capitale non passa : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Aumento di capitale Carige - Malacalza si astiene : il provvedimento non passa : Azionisti riuniti dalle 10.30 al Tower Hotel, attesa per la decisione sull’Aumento di capitale da 400 milioni di euro

Banche - perché il salvataggio di Carige non rasserena il clima e solleva nuovi dubbi sulla solidità del sistema : Lungi dal rasserenare il clima, l’intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi e del suo cosiddetto “ramo volontario” a sostegno di Banca Carige, contribuisce ad alimentare la preoccupazione sullo stato di salute delle Banche e sulla loro capacità di tenuta a fronte di uno spread che si colloca ormai stabilmente al di sopra di quota 300. Lo dimostra ancora una volta l’andamento dei titoli bancari in Borsa all’indomani del via libera ...

Carige - dopo il piano di salvataggio il titolo non riesce a fare prezzo in Borsa. Calo teorico del 48% : ... evidenzia Boccia invitando a stare 'molto attenti perché l'incremento dello spread e l'attacco alle banche può comportare un elemento di credit crunch che poi arriva a dare problema all' economia ...

Carige sarà salvata dalle altre banche - ma i principali azionisti non parteciperanno all’operazione : Carige, la banca genovese da anni in gravi difficoltà, sarà salvata dalle altre banche italiane che acquisteranno un’obbligazione Carige da 320 milioni di euro che potrà essere in futuro convertita in azioni. Pietro Modiano, presidente della banca, ha definito l’operazione

Carige riduce le perdite. Non escluse fusioni dopo rafforzamento patrimoniale : Non solo misure di rafforzamento patrimoniale al vaglio del Consiglio di Amministrazione di Banca Carige tenutosi oggi, 12 novembre. Il CdA ha infatti approvato anche il bilancio dei primi nove mesi ...