Nadal | ' Non posso essere felice del 2018 perché ho attraversato momenti difficili'

Tennis - Nadal e il futuro : ''Smettere? Per ora non ci penso proprio'' : Ecco perchè per me è una buona notizia che qualcuno al di fuori del mondo del Tennis si sia interessato al nostro sport e abbia proposto una novità. I cambiamenti non sono mai facili da accettare, ...

Laver Cup 2019 – Federer non vede l’ora : “giocare con Nadal? Fantastico riaverlo nel team” : Rafa Nadal conferma la sua presenza alla Laver Cup 2019: Roger Federer pensa già al nuovo match di doppio Nella prima edizione della Laver Cup, la coppia formata da Federer e Nadal aveva emozionato i fan. I due grandi rivali, che per ovvi motivi hanno sempre evitato di far coppia nei tornei in doppio, visto che probabilmente si sarebbe giocati il titolo nel medesimo evento, hanno colto al volo l’occasione di far coppia nel Team ...

Tennis – Sluiter non ha dubbi : “Nadal come Cristiano Ronaldo - ma un particolare del loro carattere…” : L’ex Tennista Raemon Sluiter commenta il paragone fra Rafa Nadal e Cristiano Ronaldo: due atleti simili, ma con un carattere differente Qualche giorno fa, Toni Nadal aveva paragonato suo nipote Rafa alla stella della Juventus Cristiano Ronaldo. I due in effetti presentano delle similitudini: sono entrambi due grandi atleti nei loro rispettivi sport, fanno della potenza fisica la caratteristica ‘in più’ del loro gioco, ...

Verkerk : 'Non mi aspettavo che Rafael Nadal diventasse cosi forte' : Martin Verkerk , ex numero 14 del mondo e finalista nel 2003 del Roland Garros, ha elogiato gli incredibili risultati raggiunti da Rafael Nadal sulla terra rossa in quello che è definito lo Slam più duro di tutti. ' Le partite dello ...

Thomas Muster - che stoccata a Nadal : “tic? Non può fare tutto 13 volte - è inguardabile” : Il 3 volte vincitore del Roland Garros, Thomas Muster, ha criticato aspramente le ‘routine abituali’ di Nadal: l’austriaco ha definito i ‘tic’ dello spagnolo come “inguardabili” Bottigliette allineate, routine abitudinarie di entrata e uscita dal campo, prima del servizio rapida sistema a capelli, naso maglietta e guai, guai, a dimenticarsi di dare una controllata alle mutande e tanto altro. I ...

Tennis - Toni Nadal dà per finito Federer : “non vincerà più uno Slam” : Toni Nadal scommette contro Roger Federer, una pratica sconsigliata dato che si tratta del Tennista più forte della storia del Tennis “Cosa possiamo aspettarci dal 2019? Ritengo sia difficile vedere Federer sollevare un’altra coppa del Grande Slam“. E’ la previsione di Toni Nadal, zio del Tennista maiorchino Rafa Nadal, riguardo al futuro del 37enne campione svizzero al momento a quota 20 titoli nello Slam dopo il ...

Thomas Muster critica le routine di Nadal : 'Non si può guardare' : Non sopporto il mondo digitale. Ognuno dà la sua opinione su argomenti che nemmeno conosce. Ci sono rivalità nel mondo del tennis. Ma tutti questi abbracci a rete, questi lunghi discorsi, sono cose ...

L’esibizione fra Djokovic e Nadal in Arabia Saudita non si giocherà : ecco il motivo : Il tanto discusso match d’esibizione fra Novak Djokovic e Rafa Nadal, previsto per il 22 dicembre in Arabia Saudita, non si farà: la motivazione l’ha spiegata lo stesso Nole alla vigilia delle ATP Finals Intervistato alla vigilia delle ATP Finals, Novak Djokovic ha svelato un importante novità per il futuro: la tanto discussa esibizione che lo avrebbe visto opposto a Rafa Nadal, in programma il 22 dicembrea a Jeddah, Arabia ...

Tennis - Rafa Nadal spiega il forfait alle ATP Finals : non solo problemi l’addome - si opererà alla caviglia : ATP Finals di Londra, Rafa Nadal si opererà alla caviglia come rivelato in un lungo post nel quale ha spiegato il forfait londinese Rafa Nadal ha dato ufficialmente forfait alle ATP Finals di Londra, lasciando così spazio all’americano Isner. I suoi problemi fisici sono noti, ma il campione spagnolo ha voluto comunque spiegare attraverso Twitter quanto sta accadendo, con la novità dell’operazione alla caviglia. “Ciao a ...

Greg Rusedski lancia l’allarme : “Nadal potrebbe non giocare le ATP Finals - vi spiego perchè” : L’ex tennista Greg Rusedski ha lanciato l’allarme in merito alle condizioni fisiche di Rafa Nadal: lo spagnolo potrebbe saltare le ATP Finals di Londra Dopo essersi ritirato dagli US Open per un problema al ginocchio, ed aver sofferto di un problema di stomaco che lo ha costretto a saltare Parigi Bercy, Rafa Nadal potrebbe dare forfait anche dalle ATP Finals di Londra. A rivelarlo è Greg Rusedski, non convinto della tenuta ...