Bologna-Lazio 0-2 | decidono i gol di Luiz Felipe e Lulic

VIDEO Bologna-Lazio 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Felipe e Lulic fanno volare i biancocelesti : La Lazio si gode questo Santo Stefano mentre è sempre più profondo nero per il Bologna. I biancocelesti sono riusciti a espugnare il Dall’Ara grazie alle reti di Luis Felipe e Lulic, una rete per tempo per fare volare i capitolini e per mettere in crisi i felsinei: Simone Inzaghi vince il derby di famiglia, il fratello Filippo ora rischia seriamente la panchina. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Bologna-Lazio ...

Bologna-Lazio 0-2 - le pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/22 Massimo Paolone/LaPresse ...

Bologna-Lazio 0-1 La Diretta Vantaggio di Luiz Felipe : Il Bologna, reduce dal buon pareggio a reti inviolate di Parma dopo che nella partita precedente aveva fermato sullo stesso punteggio il Milan, torna a giocare di fronte ai propri tifosi ed ospita la...

Bologna-Lazio 0-0 La Diretta Immobile parte dalla panchina - gioca Caicedo : Il Bologna, reduce dal buon pareggio a reti inviolate di Parma dopo che nella partita precedente aveva fermato sullo stesso punteggio il Milan, torna a giocare di fronte ai propri tifosi ed ospita la ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Juve a Bergamo - il Bologna ospita la Lazio : Serie A LIVE – Il boxing day di Serie A prosegue con le partite delle 15. La Juventus va a far visita all’Atalanta di Gasperini, su uno dei campi più difficili del campionato. Derby in famiglia al Dall’Ara: Pippo Inzaghi, mister del Bologna, sfida il fratello Simone, allenatore della Lazio. Fiorentina a caccia di continuità col Parma dopo la vittoria di San Siro sul Milan. Completano il quadro Cagliari-Genoa e ...

Bologna-Lazio - le formazioni ufficiali : Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare importanti indicazioni. Interessante match tra Bologna e Lazio, i padroni di casa alla ricerca di punti per la salvezza, Filippo Inzaghi sulla graticola, i biancocelesti alla ricerca di punti per la Champions League. Bologna-Lazio, le formazioni ...

Bologna Lazio LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Bologna , 3-5-2, : Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Nagy, Svanberg, Krejci; Santander, Okwonkwo. All. F. Inzaghi Lazio , 3-5-1-1, : Strakosha; Luiz ...

Bologna-Lazio : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Bologna-Lazio, 18ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Bologna-Lazio : highlights e tabellino del match : Pagelle BOLOGNA LAZIO – Bologna-Lazio, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, è una sfida molto particolare. A confronto infatti ci sono Filippo e Simone Inzaghi, fratelli e allenatori avversari. I felsinei si trovano in zona retrocessione, al terzultimo posto, a quota 13 punti in classifica. I padroni di casa sono […] L'articolo Pagelle Bologna-Lazio: highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Bologna-Lazio - oggi in tv - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : La Serie A non si ferma neanche nelle festività natalizie, e anzi mette in scena la sua diciottesima giornata, in un Boxing Day italiano che mette di fronte quest’oggi alle 15 Bologna e Lazio, allo Stadio Dall’Ara. Una sfida molto delicata per entrambe le compagini, con i felsinei che proveranno ad allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i bianco-celesti cercano punti preziosi nella lotta Champions League, nel confronto in ...

Lazio - due dubbi per Inzaghi in vista del match contro il Bologna : La partita tra Bologna e Lazio ha tutti i connotati di un derby, non tanto per le squadre in campo quanto per chi siede sulle due panchine: i fratelli Inzaghi. Per quel che riguarda i biancocelesti, i dubbi di formazione sono sostanzialmente due e riguardano entrambi la linea mediana. Infatti Immobile dovrebbe riuscire a recuperare per essere schierato dal primo minuto sul manto del “Dall’Ara”. A centrocampo, ...

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : 'Contro Pippo sarà una sfida particolare. Da valutare Immobile e Milinkovic' : Contro il Cagliari la Lazio ha ritrovato la vittoria in campionato dopo quasi 50 giorni, riprendendosi il quarto posto in classifica grazie al sorpasso sul Milan. Ora la trasferta di Bologna per il ...