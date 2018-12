“Addio Alice” Morta tra le braccia dell’amica del cuore | rabbia e sgomento

caffeinamagazine

(Di martedì 25 dicembre 2018) E’ Alice Tesio la giovane di 24 anniquesta notte, martedì 25 dicembre 2018, in un incidente stradale avvenuto in via Givoletto a Brione, nelle vicinanze della scuola valtorrese. Nonostante i tentativi di rianimarla, i medici del 118 hanno poi dovuto decretarne la morte. Alice Tesio era assieme ad una amica, una coetanea anche lei di 24 anni, a bordo di una Lancia Ypsilon e stavano facendo ritorno dalla birreria “La Ruota” di Val della Torre.Poi lo schianto e la morte. Lievi le ferite per l’amica, arrestata dai carabinieri della compagnia di Rivoli per omicidio stradale: nel suo sangue, dopo gli esami effettuati all’ospedale di Rivoli, sono state trovate tracce di cocaina (5.400 ng/ml quando il massimo consentito è di 300 ng/ml). Ora è ai domiciliari. Non è ancora chiaro quando si terranno i funerali di Alice Tesio. Una morte che, forse, poteva ...