Unicef | 20 anni di Pigotta | che torna a Natale in tante piazze in tutta Italia

Unicef : per un bimbo su 4 in città più probabile la morte prima dei 5 anni che in aree rurali : Secondo un nuovo rapporto dell’Unicef, i bambini più poveri che vivono nelle aree urbane in un Paese su 4 hanno maggiori probabilità di morire prima di compiere 5 anni rispetto ai bambini più poveri che vivono in aree rurali. I bambini più poveri che vivono in aree urbane in 1 paese su 6 hanno minori probabilità di completare la scuola primaria rispetto ai loro coetanei nelle aree rurali. Il rapporto Advantage or Paradox: The Challenge for ...