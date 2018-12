Stipendi più bassi per i nuovi assunti

Terremoto - il sindaco di Accumoli : 'Non ho più soldi in cassa - niente Stipendi' : I 700mila euro sono i soldi che sono stati spesi dal Comune per i 21 lavoratori dal giorno che sono stati assunti a oggi. "La struttura commissariale del governo , il Commissario straordinario alla ...

Il sindaco di Accumoli : "Non abbiamo più soldi per pagare gli Stipendi" : Il sindaco di Accumoli lancia l'allarme: "Non abbiamo più cassa e non siamo più in grado di pagare stipendi e tredicesime ai 21 lavoratori assunti a tempo determinato dopo il terremoto, con il decreto legge 189 del 2016, né ai 10 di ruolo che avevamo già in organico".Così all'ANSA Stefano Petrucci, il primo cittadino del comune del Reatino, epicentro del sisma del 2016, che ha raso al suolo interi paesi del ...

Stipendi Rai - Di Maio attacca Fazio : 'Più buonsenso sulle retribuzioni' : Fabio Fazio non può certo essere considerato un conduttore televisivo che risiede nelle grazie del governo. Più volte è diventato bersaglio delle parole di Salvini che, proprio ultimamente, ha dichiarato che mai andrebbe ospite nella sua trasmissione che, se fosse per la sua informazione, oggi il Pd sarebbe al 97%. Per la prima volta da esprimersi sul personaggio televisivo, al timone della trasmissione televisiva "Che tempo che fa" in onda ...

Scuola - firmato Contratto Presidi dopo 10 anni/ Aumento Stipendi - "più vicini alla dirigenza pubblica" : firmato Contratto Presidi Scuola: Aumento stipendi per dirigenti scolastici che li equipara alla dirigenza pubblica. Ultime notizie, contenuti dell'accordo

Stipendi - l'Italia è uno 'scivolo' : Regioni e province dove si guadagna più : Le retribuzioni più elevate si registrano tutte nelle zone del settentrione: Milano e Lombardia dominano le classifiche...

Genova nella top ten degli Stipendi più alti : Lo studio di Job Pricing colloca il capoluogo ligure al sesto posto con una media di 31.500 euro. Calcola se il tuo salario è quello giusto.

I tornei con gli Stipendi più alti - Serie A terza nel mondo : Il massimo campionato italiano si piazza sul podio, con notevole distanza dalla Liga spagnola e - soprattutto - dalla Premier League inglese. L'articolo I tornei con gli stipendi più alti, Serie A terza nel mondo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

