Mattia Mingarelli | trovato morto scomparso in Valmalenco Il cadavere vicino alla baita

Mattia Mingarelli - trovato il suo corpo senza vita in un bosco della Valmalenco : Il giallo della scomparsa di Mattia Mingarelli , 30enne di Albavilla, Como,, ha avuto un tragico epilogo nella serata di della vigilia di Natale: il suo corpo senza vita è stato trovato in un bosco ...

Continuano le indagini per la scomparsa di Mattia Mingarelli : Nessuna traccia ancora di Mattia Mingarelli . Dopo la sospensione delle ricerche Continuano però le indagini per capire che fine abbia fatto l'agente di commercio comasco. Mattia Mingarelli scomparso ...

Sondrio - il caso del giovane scomparso Mattia Mingarelli trattato a 'Chi l'ha visto?' : In una recente puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' Emily De Cesare si è occupata del caso di scomparsa di Mattia Mingarelli (30 anni). Il giovane è sparito dalle montagne di Valmalenco in provincia di Sondrio. Come ha spiegato l'inviato di 'Chi l'ha visto?' Paolo Andriolo, quella del Mingarelli è una scomparsa misteriosa proprio per le modalità. Infatti, inizialmente si pensava che Mattia fosse un escursionista che si era perso ...