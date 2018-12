Manovra | atroce beffa per i truffati da Banca Etruria | l' ultimo tradimento grillino

Guido Crosetto e l'atroce dubbio sulla Manovra : 'Stangata annunciata' - cosa non torna : Sicuri che l'accordo tra Italia e Commissione europea sulla manovra sia quello definitivo? Forse. O forse no. Chi mostra di avere dei dubbi, nelle confidenze raccolte da Augusto Minzolini in un pezzo ...