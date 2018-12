I nostri 5 video spaziali più belli dell’ultimo anno

Kally's Mashup i protagonisti si raccontano : "Siamo simili ai nostri personaggi" (video) : Una ragazza con il sogno di diventare una popstar, è la protagonista Kally's Mashup una serie tv argentina che arriva per la prima volta in chiaro in Italia su Super! (canale 47 del digitale terrestre e 635 di Sky) con la prima stagione, dopo il successo della messa in onda su DeAKids (canale 601 di Sky), dove a febbraio arriverà la seconda stagione.Maia Reficco è Kally Ponce una ragazza divisa tra la passione per la musica classica e lo studio ...

I nostri FIGLI/ Video - Vanessa Incontrada sulla morte di Marianna Manduca : 'Mi spezza il cuore' - IlSussidiario.net : Questa sera, giovedì 6 dicembre, su Rai 1 va in onda 'I NOSTRI fili', con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Un film sugli orfani del femminicidio.

Le 5 personalizzazioni più belle dei nostri utenti - ricreate in un video (Dicembre 2018) : Abbiamo scelto le cinque personalizzazioni più belle dei nostri utenti e le abbiamo ricreate con sfondi, icone e widget. Mostrateci le vostre per partecipare alle prossime puntate di Homescreen Challenge! L'articolo Le 5 personalizzazioni più belle dei nostri utenti, ricreate in un video (Dicembre 2018) proviene da TuttoAndroid.

Beyon the Gate - la startup che punta all’educazione tramite realtà virtuale e videogiochi si racconta ai nostri microfoni : Alla Milan GamesWeek, in area Indie, abbiamo incontrato Giulia Avogaro del team di Beyond the Gate, startup milanese che sviluppa progetti educativi tramite la realtà virtuale e i videogiochi. Beyond the Castle è un percorso che nasce per raccontare la storia del Castello Sforzesco di Milano, permettendo ai partecipanti di vestire i panni di un arciere o balestriere e partecipare alla difesa delle mura, il tutto all’interno delle strutture ...

Carlo Calenda su Twitter contro i videogiochi 'In casa mia non entrano. Salviamo i nostri ragazzi dall ignoranza' : ROMA - Tre tweet al veleno contro i videogiochi e Carlo Calenda si attira contro professori e semplici cittadini, che lo accusano di farla troppo semplice. 'Sarà forte ma io considero i giochi ...