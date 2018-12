Manovra | al Senato è il caos | ​passa la fiducia tra urla e risse

La Manovra passa al Senato : via libera con 167 sì : Ai banchi dell'esecutivo c'è il ministro dell'Economia Tria, i colleghi Centinaio e Fraccaro, ma non si vedono i vicepremier Di Maio e Salvini, che passa comunque a Palazzo Madama per seguire i ...

Manovra - ok Senato a fiducia tra forti polemiche con 167 sì : Roma, 23 dic., askanews, - Via libera del Senato tra forti polemiche alla fiducia sul maxiemendamento alla legge di bilancio che poi ha incassato nelle prime ore del mattino il via libera al testo che ...

Manovra - sì a notte fonda del Senato alla fiducia - Bagarre in Aula - ira Pd - M5s accusa i tecnici del Mef : In un percorso accidentato che lascia strascichi anche nel governo, con nuovi attacchi del M5s ai tecnici del ministero dell'Economia e della Ragioneria, difesi dalla Lega. Le correzioni e i ritardi -...

Manovra - ok al Senato con 167 si : 78 contrari e 3 astenuti : Al momento ai banchi del governo c'è il ministro dell'Economia Giuseppe Tria con un gruppo di sottosegretari. Il capogruppo del Pd Andrea Marcucci ha accusato di 'squadrismo', reclamando la ...

Che Manovra è uscita dalla lunga notte in Senato : Dopo l'ennesima giornata al cardiopalma il Senato ha approvato la manovra, che dovrà tornare alla Camera per il via libero definitivo il 28 o il 29 dicembre, a poche ore dall'incubo dell'esercizio provvisorio. Il governo - in notturna - ha incassato la fiducia sul maxiemendamento che recepisce l'intesa con l'Europa con 167 voti a favore, 78 contrari e tre astenuti (tra cui il Cinque Stelle Antonio De Falco), ...

Manovra - nella notte il “sì” del Senato : Il governo ha posto il voto di fiducia sul maxiemendamento. I sì sono stati 167, 78 i no, 3 gli astenuti: Monti, De Falco e Laniece

La Manovra passa al Senato - 167 i sì alla fiducia | : Nella notte il voto finale. Opposizioni sul piede di guerra, il Pd annuncia ricorso alla Consulta. Il testo ora dovrà passare da Montecitorio per l'ok definitivo

Manovra - ok alla fiducia in Senato. Torna alla Camera il 28 dicembre : Il maxi fondo per gli investimenti da 9 miliardi in tre anni previsto dalla Manovra diventa un mini fondo da 3,6 miliardi nel triennio. Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. Upb: senza aumenti dell’Iva deficit al 3% nel 2020 e 2021 ...

Manovra - il Senato vota sì alla fiducia : Il Senato conferma la fiducia al Governo sulla Manovra economica. I voti a favore sono stati 167; 78 i contrari, tre gli astenuti, tra cui il Senatore a vita Mario Monti. Sta ora per riunirsi il...

Caos Senato nella notte della Manovra : " Vogliono far ricadere su di noi, sulla politica, la responsabilità di tutto questo. Ma è dei tecnici - attaccano dal governo, sponda M5S - la colpa dei ritardi : ci costringono così a lavorare con ...

Manovra - sì del Senato alla fiducia Tutte le misure punto per punto : Dopo l'ennesima giornata al cardiopalma il Senato ha approvato la Manovra, che dovra' tornare alla Camera per il via libero definitivo il 28 o il 29 dicembre, a poche ore dall'incubo dell'esercizio provvisorio. Il governo - in notturna - ha incassato la fiducia sul maxiemendamento... Segui su affaritaliani.it

Nella notte il sì del Senato alla Manovra. Protestano le opposizioni : Dopo l’ennesima giornata al cardiopalma il Senato ha approvato la manovra, che dovrà tornare alla Camera per il via libero definitivo il 28 o il 29 dicembre, a poche ore dall’incubo dell’esercizio provvisorio. Il governo - in notturna - ha incassato la fiducia sul maxiemendamento che recepisce l’intesa con l’Europa, ma le opposizioni hanno battagli...

Manovra - il Senato concede la fiducia sul maxiemendamento con 167 sì e 79 no : Dopo i lavori a oltranza del Senato , il mexiemendamento del governo alla Manovra passa lo scoglio della fiducia con 167 sì, 79 no e tre astenuti. I Senatoridi del Pd non hanno partecipato al voto. La ...

Manovra - passa la fiducia al Senato Ok a maxi-emendamento con 167 si' : Ieri, viene raccontato da fonti di governo, al ministero dell'Economia la tensione era alle stelle, con Franco finito nel mirino per i problemi sulla legge di bilancio. E cosi' le voci di una sua ...