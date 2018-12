L’Isola dei Famosi | Giulia De Lellis non ci sarà per colpa di Irama

Nicolò Ferrari concorrente a sorpresa delL’Isola dei Famosi? L’ex corteggiatore lancia lo scoop : Nicolò Ferrari concorrente a sorpresa dell’Isola dei Famosi? L’ex corteggiatore si lascia scappare qualche indizio di troppo Nicolò Ferrari potrebbe presto lasciare l’Italia per diventare un nuovo naufrago della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Come facciamo a saperlo? Ebbene, a suggerircelo – anche se indirettamente – è stato proprio l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sui […] L'articolo ...

Raz Degan pronto a tornare alL’Isola dei Famosi : “Un’esperienza che arricchisce” : Raz Degan a Verissimo: l’israeliano pronto a tornare sull’Isola dei Famosi Raz Degan potrebbe tornare all’Isola dei Famosi. Ospite di Verissimo l’attore israeliano ha ammesso che quel reality show gli ha cambiato la vita. All’ex fidanzato di Paola Barale piacerebbe sbarcare in Honduras in una veste inedita. “Vorrei un ruolo che possa permettermi di condividere […] L'articolo Raz Degan pronto a tornare ...

Cast L’Isola dei Famosi 2019 : Alessia Marcuzzi perde un concorrente : L’Isola dei Famosi, Cast: Gianfranco Vissani dà forfait ad Alessia Marcuzzi Ancora lavori in corso, con qualche problemino, per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda a partire da giovedì 24 gennaio 2019, per poi iniziare a saltellare da un giorno all’altro nel palinsesto. ll reality targato Magnolia è pronto a tornare su Canale 5 per il quarto anno consecutivo. Gianfranco Vissani ha dato forfait ad Alessia Marcuzzi. ...

Francesco Monte inviato de L’Isola dei Famosi? La verità : Francesco Monte non sarà l’inviato dell’Isola dei Famosi 2019 Francesco Monte sarà l’inviato della prossima edizione de L’Isola dei Famosi? E’ stata questa l’indiscrezione circolata in questi ultimi giorni sul web. E dopo tanto parlare ecco arrivare la secca smentita. Difatti poco fa il giornalista Gabriele Parpiglia, alla domanda posta da un fan su instagram sul fatto se sia vero o meno che Francesco Monte ...

Dalla partecipazione a L’Isola dei Famosi ad Asia Argento - Fabrizio Corona schietto : “è fuori di testa” : Fabrizio Corona, da Silvia Provvedi ad Asia Argento: l’ex re dei paparazzi si confessa in un’intervista in cui parla delle sue ex fiamme Fabrizio Corona si confessa in un’intervista parlando della lite con Ilary Blasi al Grande Fratello Vip, della storia appena conclusa con Asia Argento, dell’ex fidanzata Silvia Provvedi e della sua possibile futura partecipazione a L’Isola dei Famosi. A Gossip.it, l’ex ...

"Ti voglio sulL’Isola dei Famosi”. Alessia Marcuzzi invita Cristina D’Avena : la risposta arriva in tv : La conduttrice ha chiesto alla cantante di diventare naufraga del prossimo reality nel corso del programma di Chiambretti

Fabrizio Corona si candida come concorrente per L’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi 2019: Fabrizio Corona fa una rivelazione choc Fabrizio Corona a L’Isola dei Famosi? Per questioni giudiziarie, come molti sapranno bene, l’ex fidanzato di Silvia Provvedi non può abbandonare l’Italia per alcuni anni. Tuttavia l’uomo, in un’intervista rilasciata al portale Gossip.it, ha confessato che sarebbe anche l’unico reality a cui parteciperebbe molto volentieri, asserendo: ...

Beautiful Ridge : l’attore Ronn Moss verso L’Isola dei Famosi 2019 : Isola dei Famosi 2019: nel cast anche Ronn Moss di Beautiful? Ronn Moss di Beautiful verso l’Isola dei Famosi 2019. A riportare l’indiscrezione il settimanale Vero. Pare che la produzione del reality show sia intenzionata ad arruolare nel cast della nuova edizione il vecchio Ridge Forrester. Il 66enne si metterà davvero in gioco in Honduras? […] L'articolo Beautiful Ridge: l’attore Ronn Moss verso l’Isola dei Famosi ...

L’Isola dei Famosi 2019 in onda a gennaio su Canale 5 : primi promo e rumors su concorrenti e inviato : Finito un reality si pensa subito al prossimo e presto il vuoto lasciato dal Grande Fratello Vip 2018 sarà riempito da L'Isola dei Famosi 2019. Mentre il successo, diciamo così, del primo reality è stato premiato con una già annunciata quarta stagione in onda nell'autunno del 2019 con Ilary Blasi alla conduzione, il secondo è alla ricerca di riscatto dopo le polemiche legato al canna-gate dello scorso anno. La produzione è a lavoro su L'Isola ...

L’Isola dei Famosi - Alvin naufrago ufficiale : chi è il nuovo inviato : Alvin diventa naufrago dell’Isola 2019: chi è il nuovo inviato? Ancora una volta è il settimanale Chi a lanciare l’indiscrezione: Alvin, che si starebbe preparando a sbarcare sull’Isola dei Famosi in qualità di naufrago ufficiale, non sarebbe stato scelto per ricoprire il ruolo di inviato. Al suo posto potrebbe arrivare invece Kabir Bebi. Sarebbe proprio l’attore di Sandokan colui che racconterà tutte le peripezie e ...

Giorgio Manetti alL’Isola dei Famosi? La sua risposta spiazzante : L’Isola dei Famosi anticipazioni, Giorgio Manetti choc: “Non ne so niente” In queste ultime settimane si è fatto un gran parlare di Giorgio Manetti a L’Isola dei Famosi come naufrago. Difatti anche lui ha dichiarato sul magazine diretto da Signoretti di essere in trattativa con la produzione. Tuttavia pare che le cose siano un po’ cambiate. Difatti l’uomo, sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, è ...

Imma Di Ninni oggi : “Scartata alL’Isola dei Famosi perché non ho follower” : Che fine ha fatto Imma Di Ninni, la vincitrice di Uno Due Tre Stalla A più di dieci anni dalla vittoria a Uno Due Tre Stalla, Imma Di Ninni è tornata in tv. La showgirl è stata ospite a Domenica Live, dove ha raccontato la sua nuova vita. Una vita lontana dalla televisione e dal […] L'articolo Imma Di Ninni oggi: “Scartata all’Isola dei Famosi perché non ho follower” proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis a L’Isola dei Famosi 2019? Arriva la conferma : L’Isola dei Famosi 2019: Giulia De Lellis nel cast Giulia De Lellis nel cast de L’Isola dei Famosi 2019. Il nuovo segnale della partecipazione della fidanzata di Irama Arriva direttamente da Ultime della Casa, spin off del Grande Fratello Vip, condotto da Emanuela Gentilin. La presentatrice, infatti, durante l’ultima puntata, si è fatta sfuggire: “Che tra l’altro la De Lellis sarà all’Isola”. Al momento ...

Che fine ha fatto Gegia : l’attrice scartata dalL’Isola dei Famosi : Il suo nome era finito nella lista dei possibili naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma adesso pare che per Gegia il ‘sogno’ di un rinnovato successo sia svanito. Il retroscena amaro della partecipazione dell’attrice nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi è stato raccontato da Dagospia. “Gira voce che la comica Gegia non abbia convinto gli autori de L’Isola dei Famosi e che quindi non ...