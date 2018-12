Inter-Napoli streaming live | ecco dove e come vedere il match

Napoli - a Milano senza paura ma contro l'Inter servirà di più : Neanche nelle partite di Champions il portiere del Napoli - Ospina - era stato tanto impegnato e così decisivo. Meret, finalmente tra i pali dopo mesi di travagli per i problemi fisici accusati fin ...

Chievo-Inter - a Perisic risponde l'eterno Pellissier : finisce 1-1 - nerazzurri sempre più lontani dal Napoli : Quaranta anni ad aprile, 175 centimetri, numero 31 sulle spalle e classe da vendere. Sergio Pellissier , che in pieno recupero riesce a pareggiare una gara che sembrava vinta dalla squadra di ...

Inter-Napoli - si gioca il 26 dicembre! Orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Mercoledì 26 dicembre alle ore 20.30 a San Siro andrà in scena il big match tra Inter e Napoli. La Serie A di calcio scenderà in campo anche a Santo Stefano con le partite della 18ma giornata e alla Scala del calcio vedremo una sfida che si preannuncia equilibrata e spettacolare. I nerazzurri davanti al proprio pubblico andranno a caccia di una vittoria che possa riavvicinarli al secondo posto, che invece i partenopei cercheranno di blindare già ...

Lega Serie A spaccata - Juve-Inter-Milan contro Napoli e Roma : L’articolo di Repubblica Repubblica scrive di Juventus-Roma, big match di giornata (in posticipo alle 20.30). Il confronto tra bianconeri e giallorossi, però, non è analizzato solo sul campo. Anzi, secondo il quotidiano Romano ci sarebbe una vera e propria spaccatura in Lega dopo l’elezione del nuovo amministratore deLegato Luigi De Siervo. L’ex CEO di Infront sarebbe stato sostenuto dal club bianconero; dall’altra parte ...

Napoli-Spal - Ancelotti : "Non farò calcoli di formazione in vista dell'Inter" : Il tecnico azzurro non ha intenzione di risparmiare i diffidati Insigne e Koulibaly, ma non chiude al turnover: "Ho una rosa ampia e competitiva"

Solo su Sky Sport Serie A i top match Roma-Milan - Napoli-Juventus e Milan-Inter : Sono stati svelati oggi gli orari dei match delle prime 9 giornate di ritorno della Serie A 2018/2019. Tra la 20^ e la 28^giornata, saranno 63 (su 90) gli incontri visibili in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A. Tra questi, anche i top match Roma-Milan del 3 febbraio (ore 20.30), la sfida...

Obinna : 'Torno in Italia - rivorrei Mourinho all'Inter e Balotelli al Napoli' : Il doppio ex di Chievo-Inter, l'attaccante nigeriano Obinna ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Spero vincano i nerazzurri, è bastato un anno con quella maglia per farmi restare tifoso. Icardi è il miglior centravanti d'Europa. L'Inter deve coccolarlo e accontentarlo. Fa la differenza, ...

Inter-Napoli - Serie A : partita in diretta tv su Sky mercoledì 26 dicembre : Il giorno di Santo Stefano si disputerà la 18ª giornata di Serie A. Il campionato di calcio italiano proporrà un interessante big match per il prossimo turno: Inter-Napoli. Il fischio d’inizio della partita sarà fissato alle ore 20.30 allo stadio San Siro di Milano. I tifosi potranno guardare la diretta tv su Sky, con il servizio di streaming accessibile su Sky Go. Sarà una sfida importante per la zona Champions League, con entrambe le squadre ...

Napoli - l’agente di Todibo non si nasconde : “il club azzurro ha già confermato l’Interesse per il giocatore” : Il procuratore di Todibo ha parlato anche di Malcuit, sottolineando come speri di essere il terzino più impiegato in stagione “Ndombélé affare complesso per il Napoli? Assolutamente. Ha un grande futuro, però purtroppo non credo che possa essere realistico pensarlo al Napoli. Poi nel calcio non si sa mai. Napoli su Todibo? No su questa vicenda preferisco non rispondere. Che il club ha espresso un interesse si può dire. Credo che il ...

Sorteggi Champions ed Europa League : male Juve e Lazio - sorridono Roma - Inter e Napoli : È stata un’urna agrodolce quella di Nyon per le squadre italiane. Nel quartiere generale dell’UEFA si sono infatti svolti i

