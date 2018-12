Esalazioni da monossido di carbonio | 12 intossicati in una chiesa | i Vigili del Fuoco

meteoweb.eu

(Di domenica 23 dicembre 2018) Otto bambini e quattro adulti sono rimastiper ledadiin una. E’ quanto accaduto questa mattina a Castellina in Chianti, nel senese dove, i bambini e gli adulti presenti hanno iniziare ad accusare malori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato gliall’ospedale Le Scotte di Siena. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Gli adulti saranno già dimessi nella giornata di oggi, i bambini saranno trattenuti in osservazione pediatrica per precauzione almeno per un paio di giorni. Idelstanno effettuando accertamenti per valutare se l’incidente possa essere stato causato da un mal funzionamento dell’impianto di riscaldamento.L'articolodadi: 12in una, idelindagano sulle cause sembra ...