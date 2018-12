Sport Invernali | tutte le gare di sabato 22 dicembre Programma | orari e tv Il

LIVE Sport Invernali - DIRETTA venerdì 21 dicembre : Visintin sul podio nel cross! Inizia la sprint femminile di biathlon! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata agli Sport Invernali. Ci avviciniamo alla fine dell’anno, dunque si fa sul serio sin dal venerdì (21 dicembre), per un week-end davvero rovente che anticipa le festività natalizie. L’Italia va all’assalto del podio con le sue stelle al femminile. Nel gigante di sci alpino in quel di Courchevel il Bel Paese si gioca la carta Federica Brignone, in testa alla classifica di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA venerdì 21 dicembre : Brignone - Moioli - Wierer e Vittozzi. Le donne d’Italia all’assalto : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata agli Sport Invernali. Ci avviciniamo alla fine dell’anno, dunque si fa sul serio sin dal venerdì (21 dicembre), per un week-end davvero rovente che anticipa le festività natalizie. L’Italia va all’assalto del podio con le sue stelle al femminile. Nel gigante di sci alpino in quel di Courchevel il Bel Paese si gioca la carta Federica Brignone, in testa alla classifica di ...

Shymbula - il regno degli Sport invernali : Shymbula, il regno degli sport invernali: Non solo sci in Kazakhstan: parapendio, piste di ghiaccio, pattinaggio e luoghi da record

Sport Invernali - il calendario delle gare dal 17 al 23 dicembre. Programma - orari e tv : Intensa settimana per gli Sport Invernali, da lunedì 17 dicembre a domenica 23 dicembre ci sarà spazio per una bellissima scorpacciata di gare tra neve e ghiaccio in giro per tutto il mondo. Lo sci alpino non si ferma davvero mai con tanti appuntamenti in Italia tra Alta Badia, Val Gardena per le donne, Saalbach e Madonna di Campiglio. Debutto stagionale per lo snowboardcross a Cervinia, il biathlon sbarca invece a Nove Mesto mentre tutti gli ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 16 dicembre : CHE ITALIA! Vittoria nel biathlon - uomini sesti : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata agli Sport Invernali. Una domenica 16 dicembre che si annuncia appassionante, con l’Italia protagonista su più frutti. Il piatto forte sarà rappresentato certamente dalla staffetta femminile di biathlon. Le gare dei giorni scorsi hanno dimostrato che la selezione tricolore, trascinata da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, sarà la squadra da battere: le azzurre dovranno limitare gli ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 16 dicembre : domenica rovente! Italia da vittoria nel biathlon - c’è il gigante in Alta Badia : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata agli Sport Invernali. Una domenica 16 dicembre che si annuncia appassionante, con l’Italia protagonista su più frutti. Il piatto forte sarà rappresentato certamente dalla staffetta femminile di biathlon. Le gare dei giorni scorsi hanno dimostrato che la selezione tricolore, trascinata da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, sarà la squadra da battere: le azzurre dovranno limitare gli ...

Sport Invernali - generazioni diverse che sognano la Coppa del Mondo. L’Italia mette paura ai giganti : E’ stato un sabato di emozioni incessanti per gli Sport Invernali, un accavallarsi di eventi senza soluzione di continuità in cui l’Italia è emersa a testa alta su più fronti, come da tradizione. Un 15 dicembre che ha visto affiorare e primeggiare generazioni diverse. A meritarsi la palma di migliore di giornata è il classe 1980 Roland Fischnaller. A 38 anni, nonostante i problemi alla schiena che lo tormentano, ha conquistato la ...