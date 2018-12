Ufficiale | il reboot di Beverly Hills 90210 si farà | il cast originale pronto a tornare

optimaitalia

(Di venerdì 21 dicembre 2018): ildiè in cantiere. Dopo mesi di indiscrezioni, con Tori Spelling che per prima lanciò l'ipotesi di un ritorno della serie cult, finalmente il progetto è in fase di sviluppo.Lo annuncia Deadline, che spiega come si tratti di undi, anziché di un vero e proprio revival, con il. Ma chi ci sarà? Finora sono stati confermati Jason Priestley (che riprenderà i panni di Brandon Walsh), Ian Ziering (Steve Sanders), Brian Austin Green (David Silver), Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman), Tori Spelling (Donna Martin) e Jennie Garth (Kelly Taylor). Mancano all'appello Shannen Doherty (che ha interpretato Brenda Walsh nella serie) e Luke Perry (il mitico Dylan McKay), quest'ultimo nelfisso di Riverdale.La scrittura del progetto è affidata a Mike Chessler e Chris Alberghini, ...