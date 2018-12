Sanremo | tra i Big Cristicchi e Tatangelo e c' è anche il rap

Ignazio Boschetto e il Volo tornano a Sanremo. Sono tra i big in gara per il 2019 : Ignazio Boschetto e il Volo tornano a Sanremo. Sono tra i big in gara per il 2019, con il brano Musica che resta. I big del prossimo Festival della Canzone Italiana Sono stati annunciati in diretta ...

Il Volo e Ghemon tra i Big di Sanremo : ANSA, - Sanremo, 21 DIC - Il Volo , con il brano Musica che resta, e Ghemon , Rose viola, : sono gli ultimi due nomi per ora dei Big in gara al Festival di Sanremo, annunciati in diretta durante il ...

Sanremo 2019 : Einar si aggiudica il palco dell’Ariston. Tra i big Loredana Bertè - Paola Turci e Motta : Sono stati resi noti i nomi dei primi 11 big che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston al 69° Festival di Sanremo che si dal 5 al 9 febbraio 2019: Paola Turci – L’ultimo ostacolo Simone Cristicchi – Abbi cura di me Zen Circus – L’amore è una dittatura Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me Irama – La ragazza col cuore di latta Ultimo – I tuoi ...

Sanremo - la sorpresa della pattuglia alternativa. Ma tra i giovani vince Einar - bello e classico : Tra un giovane e l'altro, tra canzoni di sapore antico, fatte col ciclostile, e rari guizzi di originalità, sono stati finalmente svelati i nomi dei big in gara al prossimo festival di Sanremo. Anzi, ...

Anastasio a Sanremo? "Prima c'è la laurea"/ Il vincitore di X Factor : "Non voglio un'altra competizione" : Anastasio a Sanremo? "Prima c'è la laurea". Il vincitore di X Factor si confessa a Spy: "Non voglio un'altra competizione"

Sanremo Giovani : Stasera su Rai 1 parte la sfida tra i cantanti : Oggi e domani, 21 dicembre, in prima serata su Rai 1 si decide il futuro artistico di 24 Giovani cantanti.

'Sanremo Giovani 2018' : Ecco i 24 partecipanti - due accederanno tra i Big : ... si sfideranno a suon di canzoni, per ottenere un posto sul palco dell'Ariston: 'Il festival di Sanremo è il Colosseo della musica, ma non solo nel senso dell'arena degli spettacoli e delle sfide. ...

Cordio : con La nostra vita a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO) : Cordio è il nome d’arte di Pierfrancesco Cordio, cantautore che vedremo a Sanremo Giovani 2018 con la canzone La nostra vita. Si tratta di uno dei concorrenti più interessanti di quest’anno e non solo perché si accosta alla composizione da Giovanissimo. Cordio è infatti amico di Ermal Meta, che ha prodotto il suo primo album e lo ha supportato in questo nuovo contesto. Prima di vederlo in gara, scopriamo qualcosa di più su di lui: ...