Salvini canta “Nel Sole” e “Felicità” con Al Bano | la performance canora del ministro è

Al Bano canta con Salvini : "Sta facendo un grande lavoro per gli italiani" : Il cantante pugliese ha incontrato il vicepremier al Viminale: "Gli ho anche regalato una bottiglia del mio vino"

Salvini e la foto con Bennato : da Capitan Uncino al 'Capitano' - la svolta a destra del cantautore : Cantava il Capitan Uncino il buon Edoardo Bennato. Il quale, partendo da sinistra, ha avuto tante passioni politiche e adesso la sua passione è il Capitano. Inteso come Matteo Salvini. Lui che, da ...

Cantano "Bella Ciao" al comizio di Salvini : identificate due avvocatesse : Due donne sarde sono state fermate e identificate per aver intonato la canzone partigiana ' Bella Ciao ' durante un comizio del ministro dell'Interno Matteo Salvini nella località sarda di Tortolì, in ...

Due avvocate sarde identificate e fermate perché cantavano "Bella Ciao" ad un comizio di Salvini : identificate da agenti in borghese perché cantavano "Bella Ciao" in occasione del comizio del ministero dell'Interno Matteo Salvini a Tortolì, in Ogliastra, in occasione del suo tour in sardegna. Lo denuncia l'Anpi sardegna che "nell'esprimere piena solidarietà e vicinanza alle avvocate Marcella Lepori e Katia Cerulli, manifesta sdegno e viva riprovazione per il grave fatto accaduto"."A debita distanza dal comizio, le due ...

Matteo Salvini show da Maurizio Costanzo - canta albachiara e il pubblico in delirio (VIDEO) : Matteo Salvini al Maurizio Costanzo show si toglie le vesti del ministro e canta albachiara di Vasco Rossi Matteo Salvini non è soltanto ministro dell’Interno, vicepremier e segretario della Lega. Ma anche un improvvisato cantante. Giovedì 14 novembre 2018, infatti, Salvini che era ospite al Maurizio Costanzo show ha intonato albachiara, il brano famosissimo di Vasco Rossi. Come mostra il video realizzato dagli spettatori, inizialmente Salvini ...

Salvini show da Costanzo - canta Albachiara e Vasco risponde così - ma è una bufala - : Salvini show sul palco del Maurizio Costanzo. Il vicepremier e ministro dell'Interno dichiara la sua passione per Vasco Rossi e comincia a cantare Albachiara su invito di Rudy Zerbi tra le risate e ...

Salvini show canta 'Albachiara' : 'Vedere Vasco a San Siro è una delle cose più belle che possa capitare, meglio sicuro di Higuain...'. Matteo Salvini non nasconde la sua passione per i cantautori italiani, durante il Maurizio ...

Show da Costanzo : Salvini canta Albachiara. E il pubblico applaude : Matteo Salvini al Maurizio Costanzo Show in versione canterina. Il ministro dell'Interno non si è sottratto anche a esibizioni leggere nell'ospitata nello storico programma di Canale 5. La ...

Salvini canta "Albachiara" e Vasco Rossi si arrabbia : "Sbalordito che la canti un fascista" : Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dichiara la sua passione per Vasco Rossi, "il mio cantante preferito, andrò al suo concerto a Milano" durante la registrazione di oggi del Maurizio Costanzo Show e su invito del conduttore attacca a cantare Albachiara. Ma il Blasco non ci sta e a stretto giro arriva la sua reazione.#Salvini canta Albachiara pic.twitter.com/97lhY83fQv — La Verità (@LaVeritaWeb) 14 novembre ...

Matteo Salvini canta Albachiara e fa arrabbiare Vasco Rossi : Questa sera alle 23.20 su Canale 5 andrà in onda il quarto appuntamento con il 'Maurizio Costanzo Show'. Ospiti della puntata il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno Matteo Salvini , ...

Maurizio Costanzo Show - Matteo Salvini canta Albachiara ma Vasco Rossi : “Incazzato che un fascista come lui si sia messo a cantare la mia canzone” : Le ospitate in tv di Matteo Salvini nei salotti politici (e non solo) non si contano ma questa volta il Ministro dell’Interno si è lasciato andare mostrando le sue doti canore. Nel corso della registrazione del Maurizio Costanzo Show, in onda questa sera in seconda serata su Canale 5, ha afferrato il microfono su consiglio del conduttore e ha cantato sulle note di “Albachiara” di Vasco Rossi. Salvini canta Albachiara al ...

Matteo Salvini canta Albachiara di Vasco Rossi al Maurizio Costanzo Show (video) : Matteo Salvini canta Albachiara di Vasco Rossi al Maurizio Costanzo Show, nella puntata che andrà in onda oggi - mercoledì 14 novembre - in seconda serata su Canale 5. Tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show, nella puntata odierna, anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell'Interno Matteo Salvini che, al termine del suo intervento, si è prestato per un momento musicale. Invitato da Maurizio Costanzo ad intonare alcuni versi del ...

Chi è Gio Evan - il cantautore e poeta citato da Elisa Isoardi per il suo addio a Salvini : Con 416mila follower su Instagram, Gio Evan può contare su un discreto pubblico. Eppure molti, in queste ore, si stanno interrogando sulla sua identità. Il suo nome è comparso sull'account di Elisa Isoardi, che ha scelto di citarlo per annunciare sui social la fine della sua storia con Matteo Salvini."Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora", ha scritto la conduttrice su ...

Fondi Lega - ex segretaria Bossi : "Dissi a Salvini che sparivano soldi"/ Daniela Cantamessa : "Non fece nulla" : Fondi Lega, ex segretaria Bossi: "Dissi a Salvini che sparivano soldi". Ultime notizie, la dipendente del Carroccio Daniela Cantamessa: "Non fece nulla"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:26:00 GMT)