Roma Dal 1° gennaio 2019 confermati abbonamenti gratuiti per over 70

La Maddalena - firma a Roma per 155 ex alloggi militari : Regione e Comune di La Maddalena a Roma hanno firmato il contratto di cessione all'Amministrazione comunale di 155 ex alloggi Marina Militare, al prezzo simbolico di un euro. Nella sede di ...

Roma - lancia compagna incinta dalle scale per farla abortire/ Arrestato 25enne : era fuggito dopo aggressione : Roma, lancia compagna incinta dalle scale per farla abortire: Arrestato 25enne, era fuggito dopo aggressione choc. Le ultime notizie

Gabriele Ciampi torna a Roma con Hybrid - viaggio dalle sonorità classiche all'Hiphop Sinfonico per il Grande concerto di Capodanno Roma - : Nell'occasione presenterà il suo nuovo progetto discografico, Hybrid, uscito in tutto il mondo lo scorso 26 Ottobre per Universal Music. Giovedì 20 dicembre alle ore 21,00 Gabriele Ciampi anticiperà ...

Investitori in fuga dalla Romania - panico borsa Bucarest. Governo propone tassa su 'avidità' contro banche : Oltre che della manovra del Governo M5S-Lega e dell'Italia che è riuscita a scongiurare la procedura di infrazione per debito eccessivo, in Europa in queste ore si parla anche della Romania e delle ...

Roma bloccata dalla protesta dei pullman turistici : Invasa Piazza Venezia. La protesta contro le nuove norme che limitano l'accesso dei bus nel centro storico della Capitale -

Roma - protesta bus : le immagini dall'elicottero della Polizia : LaPresse, I bus turistici si sono ritrovati in piazza Venezia a Roma, dove è andata in scena la protesta contro la decisione del Consiglio di Stato di vietare l'accesso nel centro della Capitale dal ...

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre - Natale Romantico per lo Scorpione : L'Oroscopo settimanale dal 24 al 30 dicembre indica che il Natale sarà abbastanza positivo per quasi tutti, alcuni segni avranno dei probabili battibecchi con il partner come il Leone e l'Acquario ma si supererà tutto. L'Oroscopo, amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): periodo di divertimento e di viaggi, stringerete nuove amicizie e ritroverete vecchi compagni di scuola. Le feste di Natale saranno emozionanti e, grazie al trigono di Giove, anche ...

Roma - infermeria ancora piena a pochi giorni dal match contro la Juve : A pochi giorni dalla partita dell’Allianz Stadium contro la Juventus, l’infermeria della Roma è ancora piena. Agli infortunati di lungo corso si è aggiunto Alessandro Florenzi, che continua ad allenarsi a parte non si sa se a scopo precauzionale o se perché alle prese con un infortunio più serio o quantomeno concreto. Dzeko tra tutti sembrava il più avanti nella tabella di marcia verso il recupero, ma da Roma giungono notizie ...

Roma - protesta per i bus turistici fuori dal centro storico : traffico in tilt. FOTO : Roma, protesta per i bus turistici fuori dal centro storico: traffico in tilt. FOTO Una nuova normativa annunciata dal Comune, che entrerà in vigore a partire dal 2019, vieta ai pullman di visitatori l’accesso nel cuore della città. Per questo motivo, gli autisti si sono riuniti causando disagi alla circolazione in Piazza ...

Ippica a Roma - il gestore di Capannelle : "Dal 2019 stop alle corse" : L'ente che gestisce l'impianto ha informato il Comune dell'insorta insussistenza delle proprie condizioni di continuità aziendale

Dalla Romagna a Parigi : Rockin'1000 il 29 giugno nel mitico Stade de France : L'appuntamento è nel 2019, sabato 29 giugno, nello stadio più grande della Francia, lo Stade De France, famoso per aver ospitato il maggior numero di prestigiosi eventi sportivi e spettacoli nel ...

Roma - incendio nell’ospedale Spallanzani : muore paziente - evacuato reparto : Tragedia all’ospedale Lazzaro Spallanzani dove un paziente è morto carbonizzato nella stanza dove era ricoverato. Ancora non chiare le cause, forse l’uomo si sarebbe dato fuoco volontariamente, forse si è addormentato con una sigaretta accesa. L’allarme, su segnalazione dall’interno del nosocomio del Portuense, è scattato oggi intorno alle 16,30 e sono subito intervenuti i vigili del fuoco con ben tre squadre, gli agenti di polizia ...

Roma - si uccide dandosi fuoco all'ospedale Spallanzani : Un uomo è morto, arso vivo, all'ospedale Spallanzani di Roma. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un suicidio: il paziente dell'ospedale, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, ...

Bologna-Milan - formazioni ufficiali : Romagnoli dal 1' minuto : BOLOGNA MILAN formazioni ufficiali – Ex Compagni di squadra di imprese memorabili nel Milan, oggi avversari all’ultimo sangue. Parliamo di Pippo Inzaghi e Rino Gattuso che stasera, inizio ore 20.30, si affronteranno al Dall’Ara di Bologna in un match delicatissimo per entrambe. Settimana complicata, quella appena trascorsa, in casa Milan. Giovedì è arrivata, inaspettata, l’eliminazione […] L'articolo Bologna-Milan, ...