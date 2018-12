ilsole24ore

: RT @sole24ore: La Ue e i venti freddi di una possibile crisi nel 2019 - Imagine_italy : RT @sole24ore: La Ue e i venti freddi di una possibile crisi nel 2019 - catepao : Legge di bilancio: Un cocktail già molto sbilanciato sulla spesa corrente e uscito dalla trattativa europea con un… - MattiaGallo17 : RT @sole24ore: La Ue e i venti freddi di una possibile crisi nel 2019 -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) La scelta più saggia del nuovo intervento di bilancio elaborato dal governo è stata l'abbattimento dell'obiettivo di aumento del Pil per ildall'1,5 all'1 per cento. Non solo...