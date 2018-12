Auto elettriche - Solo una su cinque è comprata dai privati

Enel e Formula E - l'innovazione tutta italiana nelle ricariche rapide per le Auto elettriche : La prima storica tappa dei mondiali di Formula E a Roma ha segnato un momento epocale per l'evoluzione tecnologica del settore elettrico applicato all'automobilismo. Dietro lo spettacolo dei bolidi ...

Manovra - Dell'Orco : 6 mila euro per Auto elettriche e 5 mln per colonnine ricarica : Si continua a parlare di ecotassa , parte integrante della Manovra . Secondo le ultime dichiarazioni di Michele Dell'Orco , Sottosegretario delle Infrastrutture e dei Trasporti, sarebbe pronta la "...

Ecobonus per le elettriche : ecco quali Auto ne beneficeranno [FOTO] : ecco una carrellata della auto elettriche più interessanti che usufruirebbero dell’incentivo economico per l’acquisto Se il Governo dovesse confermare l’Ecobonus per le elettriche, con un incentivo economico per l’acquisto di un modello nuovo pari a 6.000 euro, il mercato delle vetture a zero emissioni potrebbe subire un’impennata. Cerchiamo quindi di capire quali sono i modelli più appetibili dotati di trazione elettriche che potrebbero ...

Ecobonus : ecco le Auto elettriche e ibride da comprare con gli incentivi : Quindici auto che hanno diritto al contributo governativo, con sconto variabile fra i 1.500 e i 6.000 euro. Dalle supersportive alle citycar ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche

Ecotassa - arriva la stangata per Suv e Auto extralusso : incentivi per le vetture ibride o elettriche : In una fase in cui l'economia appare in progressivo rallentamento, ciò che servirebbe è un concreto supporto del governo alle nostre aziende, alle nostre imprese più rappresentative'.

Manovra - la Lega : via ecotassa e anche incentivi per Auto elettriche : In attesa dell’esito della trattativa a Bruxelles, Lega e M5S ai ferri corti sulle misure per ridurre il deficit. Giorgetti: reddito cittadinanza rischia di alimentare il lavoro nero, se non si realizza contratto si torni al voto. Di Maio: contratto l’ho firmato con Salvini, andiamo avanti...

Auto elettriche - arriva “FastCharge” : un grande passo verso il futuro [GALLERY] : 1/5 ...

Bertone ritorna con 5 Auto elettriche made in Italy : Dianchè GT Cube Lo storico marchio Bertone torna in vita e lo fa con un interessante progetto che ha come obiettivo quello dell’introduzione sul mercato di auto elettriche per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ma non solo. Protagonista di questo nuovo tentativo di rilancio è la Equiventia Capital Partners (ECP) con sede a Padova, società italiana che opera nel settore degli investimenti industriali avanzati, la quale ha affidato alla ...

Arcore e Usmate : per ricaricare le Auto elettriche si va in banca : Accordo siglato tra la Bcc Brianza e Laghi ed Enel X, divisione del gruppo che si occupa di energia elettrica: la banca mette a disposizione i suoi siti per installare 15 colonnine di ricarica ...

Flymove - una nuova piattaforma italiana annuncia Auto elettriche a marchio 'Dianchè by Bertone' : Dall'Italia, poi, la tecnologia e le Poe Station sarebbero esportata al resto del mondo. Tutto molto bello e... costoso: la realizzazione del programma messo a punto da Flymove richiede parecchi ...

Flymove - una nuova piattaforma italiana annuncia Auto elettriche a marchio "Dianchè by Bertone" : Dall'Italia, poi, la tecnologia e le Poe Station sarebbero esportata al resto del mondo. Tutto molto bello e... costoso: la realizzazione del programma messo a punto da Flymove richiede parecchi ...

Grillini - non siate stolti : tassare le Auto a ciclo termico per favorire di fatto quelle elettriche è un suicidio. Ecco perchè - da chi vi ... : Dietro le scelte macroniane c'è solo economia ed interessi, contro quelli della stragrande maggioranza della popolazione 3.Le energie rinnovabili a livello globale rappresenteranno al massimo, con le ...

Ecotassa - Uecoop : “Boom di Auto elettriche - +34 - 8% nel 2018” : Crescita record del 34,8% per le auto ibride elettriche in Italia con un aumento di oltre 22mila veicoli toccando gli 85.961 veicoli venduti nei primi 11 mesi del 2018 contro i 63.787 dello stesso periodo dell’anno scorso. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop sui dati delle immatricolazioni in Italia in relazione alla discussione sulla Ecotassa per auto non elettriche all’interno della manovra di ...

Incentivi Auto elettriche - un regalo ai ricchi? Non direi : Il governo ha varato in questi giorni un provvedimento per incentivare la vendita di veicoli elettrici nuovi: sono 6mila euro per veicoli a zero emissioni, un po’ meno per veicoli che comunque hanno emissioni ridotte, come le auto ibride. Era necessario per dare un minimo di “spinta” al mercato dei veicoli elettrici in Italia dove, come sempre, ci troviamo a fare da fanalino di coda in Europa. Fate conto che in Italia, le immatricolazioni di ...