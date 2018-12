eurogamer

: #Anthem: il recente livestream mostra il Javelin Interceptor e le Fortezze - Eurogamer_it : #Anthem: il recente livestream mostra il Javelin Interceptor e le Fortezze -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Durante untenutosi oggi, Bioware hato il, classe più leggera e veloce tra le 4 disponibili in. Dopo essere stato rinviato qualche settimana fa, oggi è stato finalmente possibile vedere questa classe in azione. Ma le novità non finiscono qui.Come riporta VG247, durante l'evento è stata ancheta una delledisponibili nel gioco. Lesono attività da affrontare con altri 3 amici molto simile ad un classico Assalto di Destiny. Nel video ne compare uno chiamato Temple of the Scar e da quanto visto vi conviene stare attenti in quanto non è presente il respawn, sulla falsariga del titoli Bungie.Le Fortezza si presentano come missioni molto complicate dove i giocatori dovranno combinare le abilità tipiche della propria classe per eliminare rapidamente le minacce. Ad esempio un giocatore potrebbe tenere impegnati i nemici ...