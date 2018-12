NBA | Belinelli show e gli Spurs volano Utah supera Golden State

NBA - gli Spurs volano con Belinelli. Utah batte Golden State : NEW YORK, USA, - Super Marco Belinelli e gli Spurs volano. Nella notte NBA l'azzurro, con 18 punti, conditi da 2 rimbalzi e 3 assist,, suo record stagionale, in 17' è il grande protagonista del ...

Basket - NBA : Belinelli e San Antonio sorridono - Houston decolla con il record : NEW YORK - Arrivano segnali di riscossa importanti da San Antonio e Houston, due delle franchigie più accreditate nella Western Conference Nba. Continua infatti la risalita degli Spurs, che travolgono ...

NBA - risultati : Warriors fermati dai Jazz - Belinelli e gli Spurs scatenati a Orlando : Utah Jazz-Golden State Warriors 108-103 - 'Vogliamo giocare sempre così, facendo girare la palla e divertendoci'. Più che un mantra, quello di Rudy Gobert sembra una ricetta per provare a fermare ...

NBA 2019 - i risultati della notte (20 dicembre) : Raptors battono Pacers - Celtics sorpresi dai Suns - Spurs ok con 18 di Belinelli : notte NBA davvero piena, quella terminata poche decine di minuti fa: si sono giocate dodici partite. Tra queste c’era Raptors-Pacers, che ha messo di fronte la prima e la terza della Eastern Conference. Andiamo a vedere cos’è successo nella notte e quali giocatori hanno lasciato il segno più importante. Il match più atteso della notte lo vincono i Toronto Raptors, che rimontano uno svantaggio di 10 punti all’inizio ...

NBA : San Antonio Spurs a valanga contro i Magic - 18 punti per Marco Belinelli : Orlando Magic-San Antonio Spurs 90-129 I San Antonio Spurs sono riusciti, per una volta, a fare la cosa più banale che può essere chiesta a un giocatore prima di uscire dal tunnel per entrare in campo:...

NBA - ok Belinelli - perde Gallinari. Vincono Golden State e Houston : Sono ben otto gli incontri validi per la regular season Nba disputati nella notte con entrambi gli italiani in campo: Danilo Gallinari sconfitto con i suoi Los Angeles Clippers e Marco Belilnelli che ...

NBA : sorridono gli Spurs di Belinelli - notte amara per Gallinari e i suoi Clippers : San Antonio vince 96-123 contro Philadelphia, una delle squadre più in forma della Nba: Belinelli gioca 18' e realizza solo 6 punti. Non va bene all'altro italiano: Gallinari, nonostante 22 punti, non ...

Basket - NBA : Gallinari e Belinelli super ma sconfitti. LeBron e Lonzo Ball nella storia : ROMA - Due ko per gli italiani impegnati nella notte della Nba . Ai Los Angeles Clippers non basta uno scatenato Danilo Gallinari che eguaglia il suo record stagionale di punti, 28, senza però evitare ...

NBA risultati : Gallinari 28 - ma ai Clippers non basta. Belinelli 17 brilla nel successo Spurs : Terza sconfitta consecutiva per i Clippers di Danilo Gallinari. I 28 punti dell'azzurro non bastano a vanificare la superiorità dei Thunder, presi per mano da un super Paul George da 33 punti e da ...

NBA : Gallinari e Belinelli super ma Clippers e Spurs vanno ko con i Thunder e i Bulls : Gallinari pareggia il suo "season-high" con 28 punti nella disfatta contro OKC , 104-110,. Belinelli invece mette a segno 17 punti in 29' di gioco, ma è tutto inutile in quanto gli Spurs cadono con i ...

NBA - Gallinari & Belinelli : 45 punti in coppia ma due sconfitte per Clippers e Spurs : Oklahoma City Thunder-L.A. Clippers 110-104 Non sembra funzionare nulla a Russell Westbrook al via della partita: dopo i primi 22 minuti di gioco non ha ancora segnato un canestro. Poco male, quando ...

NBA : Belinelli batte Gallinari : ANSA, - SAN ANTONIO, 14 DIC - Con 27 punti all'attivo LaMarcus Aldridge è stato il protagonista del successo di San Antonio su Los Angeles, 125-87,. Per gli Spurs è la quarta vittoria consecutiva, la ...

Basket - NBA : Belinelli vince il derby italiano con Gallinari - un mostruoso Harden prevale su LeBron : I Clippers di Danilo Gallinari vengono travolti dagli Spurs di Marco Belinelli, 87-125, nel derby tricolore in Nba . Positive le prestazioni dei due italiani. Mostruosa partita di James Harden che ...