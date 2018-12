Grande party e tanti vip per i 20 anni dell’Hard Rock Cafe di Via Veneto

Grande party e tanti vip a via Veneto per i 20 anni di Hard Rock Cafe : Roma, 11 dic. , AdnKronos, - Tanta musica, performer d'eccezione e ospiti vip ieri sera a via Veneto per il party dei 20 anni di Hard Rock Cafe Roma, che nel 1998 ha portato il rinomato brand ...

Jovanotti - il tour estivo 2019 sarà un Grande beach party : “Festa in 15 spiagge italiane - vi porto nell'ombelico del mondo” : Jovanotti quest’estate va al mare, ma non in vacanza. Lorenzo Cherubini ha svelato a Milano, e in diretta Facebook ovunque, il suo “Jova beach party“, una festa itinerante che toccherà 15 spiagge italiane (ma con un finale in montagna). Giornate intere, dalla mattina a tarda notte, di musica e non solo, di fronte al mare. Una celebrazione dell’estate (“la vera grande invenzione degli italiani”, secondo Cherubini) e un ...

Jova Beach Party - il Grande tour di Lorenzo si chiude su una spiaggia a 2.275 metri : Plan de Corones : Plan DE Corones. "Più di uno stadio, più di un palasport, più di un festival, molto più di un concerto. J ova Beach Party è una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un nuovo format di ...

Luisa Spagnoli - Grande party in via Frattina per i 90 anni della maison : ... ripercorre dagli esordi ad oggi, i passaggi salienti che hanno portato il marchio umbro a diventare uno dei più famosi del mondo. Tante le foto che lo illustrano. È arcinoto che la griffe è molto ...