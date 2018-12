fanpage

: Competenza territoriale e obbligazione pecuniaria non liquida - PaoloGiuliano4 : Competenza territoriale e obbligazione pecuniaria non liquida - maxfurini : RT @art_for_free: @Dear_Inanna_Z @JacopoVeneziani @paoloigna1 @albertopetro2 @MariangelaSant8 @LPieceofart @BrindusaB1 @GaiaGaudenzi @Patri… - GiurisModenese : Competenza territoriale: il Foro convenzionale non è, di per sè, anche esclusivo -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Cassazione del 24.10.2018 n. 26985 le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182 comma 3 c.c. (e ex art. 20 cpc) sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali.