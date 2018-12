All on Me dei Planet Funk è il singolo del ritorno di Dan Black | testo | audio e traduzione

optimaitalia

(Di giovedì 20 dicembre 2018)La band partenopea nel sangue e internazionale nel mood è tornata, All on me deiè il nuovo, pubblicato il 14 dicembre con una sorpresa: è tornato Dan, voce già presente nell'album di successo "Non Zero Sumness" (2002). Grazie a Chase the sun, Inside all the people, The switch e Who said (Stuck in the UK) la band si era conquistata un importante ruolo di portavoce della dance contemporanea.All on me deianticipa l'uscita del nuovo album, prevista per la primavera. Il disco arriva dopo il grave lutto per la perdita di Sergio della Monica, il fondatore della band scomparso il 18 febbraio a seguito di una malattia. Per questo Alex Neri, co-fondatore della band, in un'intervista rilasciata a Billboard Italia ha dichiarato che ile l'album che arriverà sono un testamento e un omaggio all'amico scomparso: «Non potevamo pensare a un altro ...