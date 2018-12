Xiaomi Redmi Pro 2 e Redmi Go potrebbero arrivare a breve in fasce diverse

LineageOS 15.1 e TWRP ufficiose disponibili al download per Xiaomi Redmi Note 6 Pro : Xiaomi Redmi Note 6 Pro, come il suo predecessore (gemello) Xiaomi Redmi Note 5, sta avendo un enorme successo in tutto il mondo, […] L'articolo LineageOS 15.1 e TWRP ufficiose disponibili al download per Xiaomi Redmi Note 6 Pro proviene da TuttoAndroid.

Carrellata di novità per Galaxy M20 - Nokia 9 - ZenFone 5 Max e Xiaomi Redmi 7 Pro : Diamo un'occhiata alle ultime novità trapelate per Samsung Galaxy M20, Nokia 9, ASUS ZenFone 5 Max e il misterioso Xiaomi M1901F9T, corrispondente forse a Xiaomi Redmi 7 Pro. L'articolo Carrellata di novità per Galaxy M20, Nokia 9, ZenFone 5 Max e Xiaomi Redmi 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi Redmi Note 6 Pro : buona fotocamera e ottima autonomia a meno di 200 euro - ma con design poco originale : Il Redmi Note 6 Pro è il nuovo smartphone Android di Xiaomi che si inserisce nella fascia di prezzo compresa tra i 150 e i 250 euro. I suoi punti di forza sono certamente il comparto fotografico e l’autonomia. Può contare su due fotocamere sia sulla parte posteriore che su quella anteriore, una caratteristica poco comune per dispositivi di questo genere. E ha a disposizione una batteria da ben 4.000 mAh (milliampereora), più grande ...

Xiaomi Redmi Note 6 Pro - Mi 8 Pro - Mi 8 Lite e molto altro nella Settimana di Natale di GearBest : Manca ormai poco più di una Settimana a Natale e GearBest lancia una nuova strepitosa serie di offerte, per chi vuole un regalo last minute o cerca comunque un'ottima occasione. L'articolo Xiaomi Redmi Note 6 Pro, Mi 8 Pro, Mi 8 Lite e molto altro nella Settimana di Natale di GearBest proviene da TuttoAndroid.

Recensione Xiaomi Redmi Note 6 Pro : tanta sostanza ma poca originalità : Non a caso, infatti, Xiaomi è diventato il quarto produttore di smartphone al mondo e in Italia, dov'è sbarcata ufficialmente solo lo scorso maggio. Design: tanta solidità e poca originalità Il ...

Il presunto Xiaomi Redmi 7 Pro certificato dal TENAA con display da 5 - 84 pollici e notch a goccia : Anche Xiaomi sta preparando il suo primo smartphone di fascia media con un notch a goccia e la conferma arriva dal database del TENAA L'articolo Il presunto Xiaomi Redmi 7 Pro certificato dal TENAA con display da 5,84 pollici e notch a goccia proviene da TuttoAndroid.

Da Xiaomi Redmi 6 Pro a Honor 9 Lite : 4 smartphone a meno di 250 euro da regalare a Natale : Chi dice che spendendo poco si ottiene risparmio con scarsa qualità? Il mercato della telefonia è in continua evoluzione permettendo di sborsare pochi soldi ma ottenere un device perfetto per ogni tipo di attività, nonché un ottimo regalo last minute per queste feste di Natale. Scopriamo insieme quattro smartphone da poter comprare spendendo anche meno di 200 euro, sfruttando le offerte lampo per i regali dell'ultimo minuto. Huawei P20 Lite La ...

Coupon per offerte Gearbest imperdibili : crolla prezzo OnePlus 6 - Honor 10 - Xiaomi Redmi Note 5 a dicembre : Le offerte Gearbest, quelle messe a disposizione con i Coupon, sono più che mai imperdibili in questa metà di dicembre. Il noto store sconta, in particolar modo, tre smartphone di tutto rispetto, come il OnePlus 6, l’Honor 10 e pure lo Xiaomi Redmi Note 5. Tutti e tre i telefoni rientrano nelle classiche vendite flash dell’e-commerce, quindi bisognerà approfittarne quanto prima, sempre che convincano i nostri lettori. Iniziamo da una ...

SM-G977 potrebbe essere Galaxy S10 5G - M1901F7E/T/C Xiaomi Redmi 7 : La versione 5G di Samsung Galaxy S10 potrebbe avere il numero di modello SM-G977, mentre M1901F7E, M1901F7T e M1901F7C potrebbero essere tre varianti di Xiaomi Redmi 7. L'articolo SM-G977 potrebbe essere Galaxy S10 5G, M1901F7E/T/C Xiaomi Redmi 7 proviene da TuttoAndroid.

POCO lancia la Game Development Academy - mentre Xiaomi Redmi 3S e 4 ricevono MIUI 10 stabile : mentre continua il rilascio della versione stabile di MIUI 10 Global, il team POCO lancia la Game Development Academy e cerca nuovi talenti. L'articolo POCO lancia la Game Development Academy, mentre Xiaomi Redmi 3S e 4 ricevono MIUI 10 stabile proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5 guadagna il supporto dual 4G con la nuoba MIUI 10 Global Beta : Xiaomi Redmi 5 riceve un nuovo aggiornamento della ROM MIUI 10 Globale Beta, che introduce il supporto dual 4G/VoLTE. L'articolo Xiaomi Redmi 5 guadagna il supporto dual 4G con la nuoba MIUI 10 Global Beta proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi si prepara a lanciare un modello Redmi con fotocamera da 48 megapixel : Il presidente di Xiaomi ha confermato che il produttore cinese si prepara a lanciare uno smartphone dotato di una fotocamera da 48 megapixel L'articolo Xiaomi si prepara a lanciare un modello Redmi con fotocamera da 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 6 Pro arriva ufficialmente in Italia. Prezzo e caratteristiche : Da diversi mesi ormai abbiamo confermato il debutto ufficiale in Italia del colosso cinese Xiaomi, che ha finalmente iniziato a vendere i suoi dispositivi sul mercato nostrano. Il successo del brand cinese in Italia è stato rivelante, considerando che in appena 6 mesi è diventato il quarto produttore di smartphone del paese. Questo, inevitabilmente, porta alla commercializzazione dei dispositivi targati Xiaomi anche in Italia, pur con qualche ...

Xiaomi Redmi 4 Pro riceve finalmente MIUI 10 Global Stabile : Anche Xiaomi Redmi 4 Pro, apprezzatissimo medio gamma del produttore cinese, riceve l'aggiornamento a MIUI 10 Global Stabile. L'articolo Xiaomi Redmi 4 Pro riceve finalmente MIUI 10 Global Stabile proviene da TuttoAndroid.