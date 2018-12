Siria | Usa | “iniziato il ritiro delle truppe” Timori del Pentagono | Turchia attaccherà i

Siria - Casa Bianca : "Iniziato il ritiro delle truppe Usa". Trump : "Abbiamo sconfitto l'Isis" : Per Donald Trump è giunto il momento di ritirare le truppe americane dalla Siria. "Abbiamo iniziato a riportare a Casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna", ha scritto la Casa Bianca in una nota. "Cinque anni fa, l'Is era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato". L'annuncio arriva qualche ora dopo il tweet in cui il ...

Trump : “Abbiamo sconfitto l’Isis in Siria - l’unico motivo per stare lì”. Via le truppe Usa : Gli Stati Uniti ritirano tutte le truppe dalla Siria, immediatamente. Lo hanno confermato fonti del Pentagono, dopo che il presidente Trump aveva anticipato la decisione via Twitter: «l’Isis è sconfitto, questa era la mia unica ragione per stare in Siria». ...

Gli Usa verso il ritiro dalla Siria. Trump : «Isis sconfitto - era unico motivo per restare». Pentagono contrario : «Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria ed era l'unica ragione di essere lì». Lo ha scritto Donald Trump su Twitter, confermando la decisione degli Stati Uniti di preparare...

Per l'attacco aereo della coalizione USA in un villaggio Siriano uccise 17 persone - : Un attacco aereo della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha portato alla morte di 17 abitanti di un villaggio nei pressi della città siriana di Hajin nella provincia di Deir ez-Zor, ...

Siria : Usa - 'l'Isis ha i giorni contati' : ANSA, - BEIRUT , 15 DIC - L'Isis in Siria ha i giorni contati: lo ha detto oggi Sean Ryan, portavoce della coalizione anti-Isis a guida americana, dopo la conquista, annunciata ieri dalle forze curdo-...

L'Isis si ritira da Hajin - ultima roccaforte in Siria/ Milizie curde appoggiate da forze Usa : l'ira di Erdogan : L'Isis si ritira da Hajin, ultima roccaforte in Siria: le Milizie curde, appoggiate dagli USA, riconquistano la città ma Erdogan mette in guardia Washington

Siria - Erdogan calza l'elmetto e sfida gli Usa : pronti all'offensiva finale contro i "terroristi curdi" : Tra il "Sultano di Ankara" e il "Principe di Riyadh", Donald Trump ha scelto di sostenere quest'ultimo, nonostante il coinvolgimento, acclarato anche dalla Cia, di Mohammed bin Salman nella brutale uccisione del giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi. "Quello che abbiamo saputo dalle registrazioni è che persone vicine al principe ereditario" saudita Mohammed bin Salman "hanno svolto un ruolo attivo" nell'omicidio di Khashoggi, ...

False flag chimica! L’intelligence americana accusa il regime Siriano : New York. Se le informazioni contenute in questo articolo vi arrivassero da un sito complottista ci sarebbe una premessa a effetto: che nessun giornale ha il coraggio di stamparle. Invece sono informazioni pubbliche, si trovano senza problemi e – come talvolta capita perché non si può seguire tutto