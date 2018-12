Samsung Galaxy S10 Plus o Pro primo smartphone 5G | vendite limitate a soli due paesi?

Esultano Samsung Galaxy S9 - S8 e Note 8 : Bixby 2.0 in italiano a giorni : Un'evoluzione fantastica sta per interessare i vari Samsung Galaxy S9, S8 e Note 8, in riferimento all'assistente vocale Bixby 2.0 in italiano. Se in questo articolo vi avevamo parlato di una svolta improvvisa che aveva riguardato il Samsung Galaxy Note 9 (sembravano essere state poste delle limitazioni ben precise relativamente alla versione 2.0, disponibile solo per i phablet di ultima generazione, e soltanto in seguito per i modelli sopra ...

Comodissimi gli screenshot coi Samsung Galaxy dotati di Android Pie : nuova anteprima : Giungono in queste ore ulteriori anticipazioni per i tanti utenti che anche in Italia sono in attesa di toccare con mano una volta per tutte il tanto invocato aggiornamento del sistema operativo Android Pie, con tanto di interfaccia One UI, per i Samsung Galaxy che risulteranno compatibili. Proprio in queste ore, sulle nostre pagine, ci siamo concentrati su questo rilasciato dal colosso coreano tramite l'ultima beta ottimizzata sul Samsung ...

oggi in offerta ci sono LG G7, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Lite, Sony Xperia XZ2 Compact e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli?

Ecco arrivate le nuove Patch di sicurezza di dicembre per Samsung Galaxy A5 2017 e Galaxy A8 2018. E nel mentre è disponibile anche un aggiornamento alla versione beta di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ con migliorie varie e correzioni di bug.

Dopo l'approdo su Samsung Galaxy Note 9 e il debutto della lingua italiana in beta, la nuova versione di Bixby sta per raggiungere anche Samsung Galaxy S9, S9+, S8, S8+ e Note 8.

A dicembre il Samsung Galaxy Note 9 con XXS2ARL3 : sollazzano i no brand Italia : La patch di dicembre 2018 sbarca anche sui Samsung Galaxy Note 9 no brand Italia, dopo essere arrivata proprio ieri anche a bordo dei Note 8 venduti nel nostro Paese. Per quel che riguarda il phablet di ultima generazione, il firmware di riferimento risponde alla sigla N960FXXS2ARL3, con MODEM N960FXXU2ARL2 e CSC N960FOXM2ARK2 (la date build risale al 4 dicembre di quest'anno, con versione Android 8.1 Oreo). Il file OTA del pacchetto ha un ...

Sprint finale per beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9? Quarta beta risolve tanti problemi : L'aggiornamento Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus forse è più vicino di quanto previsto in un primo momento. La fase di beta testing dell'update ha subito una brusca accelerata in queste ore, grazie al rilascio del quarto firmare sperimentale da parte del produttore, come sottolineato pure da SamMobile. Come è noto, il Samsung Galaxy S9 e pure l'S9 Plus gode del programma di test del nuovo sistema operativo solo in specifici paesi ...

Insaziabile Samsung Galaxy S7 con la patch di dicembre in Europa da oggi : Stiamo vivendo un periodo piuttosto intenso per il Samsung Galaxy S7 dal punto di vista software. Pochissimi giorni fa, su queste pagine, vi abbiamo parlato del rilascio dell'aggiornamento di novembre per chi in Italia ha deciso di puntare sui modelli brandizzati Wind, come potrete notare dall'apposito articolo. oggi 18 dicembre, invece, stiamo assistendo all'arrivo sul mercato di un nuovo aggiornamento, anche se al momento della pubblicazione ...

Altre foto Samsung Galaxy S10 e S10 Plus : alcune sorprese evidenziate : Non si perde tempo quando c'è da parlare del Samsung Galaxy S10, di cui sono emerse Altre foto presumibilmente reali (anche se qualche dubbio ancora permane, mancando le conferme ufficiali da parte dell'azienda asiatica), riportate da 'PhoneArena.com', che rivelano alcuni dettagli estetici. Le dimensioni complessive sono pari a 148,9 x 70,9 x 7,8 mm e 157,7 x 75 x 7,8 mm, rispettivamente per il modello standard e quello Plus, con schermi da 6.1 ...

Samsung Galaxy Note 9 aumentare la durata della batteria : Scopri come aumentare la durata della batteria del Samsung Galaxy Note 9. Allungare la vita della batteria del telefono Samsung ecco come fare.

Anche quest'anno Samsung ha sfornato un tablet di alto livello della sua linea Tab S. Si chiama Galaxy Tab S4 ed è l'evoluzione del Tab S3 dell'anno scorso che ne rinnova non solo le componenti interne ma anche il look. Sparisce il lettore di ...

Più facile acquistare un Samsung Galaxy S9 con TIM - Vodafone e Wind Tre dal 18 dicembre : Arrivano alcune novità molto importanti per tutti coloro che da tempo stanno valutando la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S9 attraverso operatori come TIM, Vodafone e Wind Tre. Non tutti, infatti, intendono procedere con la variante no brand e per venire incontro a questa particolare esigenza, la divisione italiana da oggi 18 dicembre consentirà a tutti di seguire anche questa strada. Come? Semplicemente aggiungendo questi modelli al ...

Samsung Galaxy 10 e S10 Plus protagonisti di alcuni render - con nuovi dettagli tecnici : Diamo uno sguardo più approfondito a quello che potrebbe essere l'aspetto di Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, con dimensioni e nuovi render. L'articolo Samsung Galaxy 10 e S10 Plus protagonisti di alcuni render, con nuovi dettagli tecnici proviene da TuttoAndroid.

Imperdibile prezzo Samsung Galaxy S9 : rate senza anticipo con Vodafone : Anche il Samsung Galaxy S9 finisce nella proposta rateale di Vodafone senza anticipo iniziale, così come nel caso di Huawei Mate 20, di cui vi avevamo parlato in questo articolo. Il periodo impone di dare un'occhiata giornaliera all'app MyVodafone, visto che è lì che vi potrebbe essere notificata l'offerta, purtroppo non richiedibile, in quanto riservata solo ad alcuni utenti selezionati dall'ufficio marketing del gestore rosso. Acquistare il ...