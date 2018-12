Salvini | no a governi di cambicasacca | questo dura 5 anni

'No a governi coi transfughi M5S' Salvini risponde picche a Silvio : INSIDE/ No, grazie. Matteo Salvini - secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti leghiste ai massimi livelli - risponde cortesemente picche alla proposta avanzata da Silvio Berlusconi di far cadere il governo Conte e di far nascere un esecutivo di Centrodestra con eventuali... Segui su affaritaliani.it

Regeni - Salvini : “Stiamo facendo il massimo - ma governiamo in Italia - non in Egitto” : Non erano mancate le polemiche quando Salvini aveva dato priorità alle ‘buone relazioni’ con il Cairo, poco prima di andare a incontrare Al Sisi, tutto mentre l’Egitto continuava nel suo immobilismo sul caso Regeni, dopo i depistaggi, in merito alle indagini sull’efferata morte per tortura del giovane ricercatore, nel febbraio di due anni fa. Poi, il vicepremier aveva garantito che “la giustizia egiziana” sarebbe ...