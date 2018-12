Regina Elisabetta | tutte le regole per i regali di Natale

La Regina Elisabetta e i regali di Natale : ecco i doni per royal family e staff : La regina Elisabetta e i regali di Natale ai membri della royal family e i dipendenti. È tempo di doni anche a Buckingham Palace e per Sua Maestà la lista è lunga. Marito, figli e nipoti , a cui dallo ...

Meghan - che si occuperà di una delle charity della Regina Elisabetta : Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e ...

Kate - Meghan e il rapporto diverso con la Regina Elisabetta : Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e il rapporto (diverso) con la regina Elisabetta Kate, Meghan e ...

La Regina Elisabetta furiosa con Meghan : lo smalto nero è il suo ennesimo strappo al protocollo : Ai British Fashion Awards a Londra Meghan Markle si è presentata con un look “anti-royal” e poggiando le mani sul pancione ha mostrato lo smalto nero sulle unghie, in contrasto con le regole, in questo caso non scritte, della famiglia reale. I colori accesi sulle mani sarebbero di cattivo gusto, la Regina Elisabetta gradirebbe l’utilizzo di uno smalto neutro. Non a caso anche Kate Middleton, una volta diventata la moglie del ...

Meghan Markle - nuovo sgarbo alla Regina Elisabetta : «Ha infranto ancora il protocollo reale» : Meghan Markle e il nuovo presunto sgarbo alla regina Elisabetta. La duchessa di Sussex non ci vorrebbe proprio stare alle rigide regole di corte. E così, dopo gli ultimi rumor riportati da Leggo (il fuggi-fuggi del personale, le presunte liti con Kate Middleton e il trasferimento da Kensington Palace), ecco l’ultima news. In occasione dei British Fashion Awards, che si sono svolti a Londra, Meghan avrebbe infranto di nuovo il protocollo ...

Meghan Markle fa infuriare la Regina Elisabetta per lo smalto nero : Per Meghan Markle è un periodaccio: sono all'ordine del giorno ormai le notizie riguardanti il fuggi fuggi generale dell'entourage che segue la duchessa di Sussex per il suo caratterino e i dissapori con la cognata, Kate Middleton, moglie del principe William.La sposa del principe Harry sarebbe riuscita a far scappare via in questi giorni addirittura Samantha Cohen, da poco al servizio della Markle e da ben 17 al fianco della regina ...

Meghan Markle - nuovo sgarbo alla Regina Elisabetta : «Ha infranto ancora il protocollo reale» : Meghan Markle e il nuovo presunto sgarbo alla regina Elisabetta. La duchessa di Sussex non ci vorrebbe proprio stare alle rigide regole di corte. E così, dopo gli ultimi rumor riportati da...

Meghan Markle - nuovo sgarbo alla Regina Elisabetta : «Ha infranto di nuovo il protocollo reale» : Meghan Markle e il nuovo presunto sgarbo alla regina Elisabetta. La duchessa di Sussex non ci vorrebbe proprio stare alle rigide regole di corte. E così, dopo gli ultimi rumor riportati da...

Meghan Marke - assistente della Regina Elisabetta si dimette dopo 17 anni : Il caratterino di Meghan Markle, moglie del principe Harry, continua a mettere a dura prova l'entourage di Buckingham Palace. Secondo quanto riferisce la stampa inglese, Samantha Cohen, storica componente dell'entourage dei reali britannici, sarebbe pronta a lasciare il suo lavoro dopo ben 17 anni al servizio della regina Elisabetta II.La Cohen era stata da poco nominata assistente personale della duchessa di Sussex, come riferisce il ...

In quarta elementare - la bimba italiana scrive alla Regina Elisabetta (e lei le risponde) : Nessuno potrebbe mai nemmeno immaginare di scrivere al proprio idolo e di ricevere una missiva in risposta, eppure accade. Lo può confermare una bambina di nove anni, Maria Teresa, di Calerno in Emilia Romagna che ha scritto a una delle figure che più la affascinano tra i potenti: la Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Nella lettera la giovane alunna di quarta elementare della scuola primaria “Italo Calvino” chiedeva a Sua Maestà di poterla ...

Reggio Emilia - bimba scrive alla Regina Elisabetta : lei risponde : A volte la vita riserve grandi ed inaspettate sorprese. E questo Maria Teresa, una alunna di 9 anni della scuola primaria 'Italo Calvino' di Calerno, in provincia di Reggio Emilia, ora lo sa bene. La ...

Reggio Emilia - bambina di 9 anni scrive alla Regina Elisabetta : la sovrana le risponde : A raccontare la vicenda è stato il quotidiano "La gazzetta di Reggio", il quale ha raccontato la storia di Maria Teresa, alunna di 9 anni che frequenta la quarta elementare alla Italo Calvino di Calerno, in provincia di Reggio Emilia. La bambina, poco prima del suo compleanno, ha ricevuto una lettera dalla Casa Reale Inglese.Continua a leggere

Alunna di 9 anni scrive alla Regina Elisabetta - lei risponde : A nove anni, appassionata di lingua inglese e affascinata dalla figura della Regina d'Inghilterra dopo avere letto a scuola 'Il GGG, Grande Gigante Gentile' di Roald Dahl, ha pensato di scrivere alla ...

Maria Teresa - 9 anni - scrive alla Regina Elisabetta. Sua Maestà risponde : A nove anni, appassionata di lingua inglese e affascinata dalla figura della Regina d'Inghilterra dopo avere letto a scuola 'Il GGG, Grande Gigante Gentile' di Roald Dahl, ha pensato di scrivere alla Regina Elisabetta per incontrarla e lei le ha risposto. Protagonista della vicenda - riportata dalla Gazzetta di Reggio - Maria Teresa, una alunna di quarta elementare della scuola priMaria 'Italo Calvino' di Calerno, nel Reggiano.Letto il testo di ...