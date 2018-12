Facebook utilizza il tuo IP per pubblicità localizzata anche disattivando il rilevamento

L’allarme degli psicologi : “Facebook e Instagram causano depressione : ecco quanto bisogna utilizzarli per non rischiare” : L’utilizzo eccessivo dei social network porta ad un aumento del rischio di depressione e solitudine. La conferma arriva da uno studio sperimentale condotto sui social principali, ovvero Facebook, Instagram e Snapchat condotto dall’università della Pennsylvania. La ricerca ha dimostrato una relazione causale tra il tempo trascorso sui social network e un calo del benessere psico-fisico. La ricerca, pubblicata sul Journal of Social and ...