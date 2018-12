eBay ci aiuta con gli acquisti di Natale con il 10% di sconto

eBay aiuta a vendere meglio grazie ai suggerimenti dell’Intelligenza Artificiale : vendere la propria merce in fretta e fino a esaurimento scorte è il sogno di ogni venditore. Se vendete su eBay, adottare una strategia vincente d’ora in poi sarà più semplice grazie al nuovo consulente di vendita: un computer. L’intelligenza Artificiale suggerisce ai venditori qual è il prezzo migliore, il metodo di vendita più efficace (“compra subito” o tramite asta), e l’inserzione più accattivante. Come fa il ...