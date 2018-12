Vuelta a España 2019 | debutta la maglia bianca per il miglior giovane Cancellata la

oasport

: #ciclismo Debutta la maglia bianca per il miglior giovane anche alla Vuelta di Spagna, cancellata la classifica com… - OA_Sport : #ciclismo Debutta la maglia bianca per il miglior giovane anche alla Vuelta di Spagna, cancellata la classifica com… - SpazioCiclismo : Novità ne #LaVuelta19: la maglia bianca sarà assegnata al miglior giovane e non più al leader della classifica comb… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Grande novità per la, la prossima edizione della corsa a tappe di tre settimane assegnerà infatti laale non sarà più il simbolo del primato nella classifica combinata. La graduatoria sarà riservata agli under 26, ci si allinea così agli altri Grandi Giri che prevedevano da tempo questo prestigioso riconoscimento.La nuova divisa sarà sponsorizzata da Fenie Energia (società già vista alla corsa iberica, accostata al premio del corridore più combattivo), la classifica combinata viene definitivamente(non ci sarà nemmeno un premio speciale). Il leader della classifica generale sarà come sempre contraddistinto in gruppo dallarossa.Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Valerio Origo