Paul Klee Chi è il Leonardo da Vinci del ' 900 che dialogava con la realtà

Paul Klee : un doodle di Google per il 139° anniversario della sua nascita : Paul Klee viene ricordato oggi nel 139° anniversario della sua nascita da un colorato doodle di Google : il pittore è infatti nato il 18 dicembre 1879. E’ stato un pittore, tra i più importanti e originali del Novecento. Paul Klee si occupò di musica, poesia, pittura, privilegiando quest’ultima. Esponente dell’astrattismo, considerava l’arte un discorso sulla realtà e non una semplice riproduzione. Nelle sue opere la ...

Al MUDEC di Milano c’è “Paul Klee. Alle origini dell’arte” : La mostra, promossa dal Comune di Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, che ne è anche il produttore, è curata da Michele Dantini e Raffaella Resch e presenta 100 opere dell"autore sul tema del "primitivismo", provenienti da importanti musei e collezioni private europee.L"interesse per tutto quanto, in arte, è "selvaggio" e "primitivo" si desta in Klee in coincidenza con il suo primo viaggio in Italia e la scoperta dell"arte ...