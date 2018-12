MotoGp | splendido omaggio per Dani Pedrosa | intitolata all’ex pilota della Honda la curva

MotoGp - un ricordo che mai sbiadirà : splendido il gesto dell’istituto tecnico di Rimini per Marco Simoncelli : La scuola in cui si diplomò Marco Simoncelli ha intitolato la propria Aula Magna al SIC nel corso di una cerimonia a cui ha partecipato anche papà Paolo L’istituto tecnico Leon Battista Alberti di Rimini ha intitolato la propria Aula Magna a Marco Simoncelli, diplomatosi con il voto di 81/100 nell’anno scolastico 2005-2006. Mario Cartelli/LaPresse Per omaggiare lo sfortunato SIC, la scuola superiore ha deciso di compiere questo ...

MotoGp - non sorride solo il campione del mondo Marquez : splendido ‘titolo’ anche per Morbidelli [FOTO] : Essendosi piazzato davanti a Syahrin, il pilota italiano ha conquistato il titolo di ‘Rookie of the Year’, miglior pilota Independent è invece Zarco Si è conclusa la stagione del Motomondiale, tre campioni del mondo e tante emozioni hanno caratterizzato questo 2018 che va in archivio per dare spazio subito al 2019 con i test di martedì e mercoledì che si svolgeranno sul circuito di Valencia. Marc Marquez si è preso il titolo ...

MotoGp - splendido riconoscimento per Pedrosa a Valencia : ufficiale il suo ingresso nella Hall of Fame [FOTO] : Il pilota spagnolo chiuderà domenica la sua avventura in MotoGp, per questo motivo gli è stato riconosciuto l’ingresso nella Hall of Fame del motociclismo Diciotto anni, tre titoli mondiali e 54 vittorie conquistate. Numeri impressionanti quelli di Dani Pedrosa, che domenica appenderà il fatidico casco al chiodo per diventare collaudatore della KTM. Lo spagnolo non parteciperà più a nessuna gara, dunque il Gp di Aragon di domenica ...