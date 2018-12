Torino | Belotti recrimina | “Su di me rigore netto | le immagini si commentano da sole”

Torino-Juventus - Belotti alimenta le polemiche : “i rigori? Ecco come la penso” : Torino-Juventus, Belotti ha parlato della gara di ieri sera, con un focus sul calcio di rigore che non è stato assegnato ai granata Il Gallo Belotti non ci sta e nel day after del derby tra Torino e Juventus, è tornato a parlare degli episodi da moviola dell’incontro. Ai microfoni di Torino Channel, il centravanti granata ha dichiarato: “C’è grande rammarico perché abbiamo fatto una grandissima partita, giocando alla pari ...

Torino-Juve - la moviola : giusto il rigore su Mandzukic. Belotti-Matuidi - restano i dubbi : Ecco la moviola di Torino-Juventus, terminata 1-0 in favore dei bianconeri con rigore trasformato nel secondo tempo da Cristiano Ronaldo. Al 27' è corretta l'ammonizione di Zaza che in scivolata su ...

Torino-Juve - la moviola della Gazzetta : dubbi Matuidi-Belotti - netto il penalty su Mandzukic : Polemiche arbitrali Torino-Juve 0-1, il Derby della Mole è terminato con un po’ di polemiche arbitrali (soprattutto da parte del tecnico Mazzarri) per alcuni episodi dubbi in entrambe le aree di rigore. Secondo l’allenatore del Toro, Mazzoleni non avrebbe visto due calci di rigore per i suoi. La moviola della Gazzetta dello Sport, a cura di Alessandro Catapano, prova a rileggere le situazioni più controverse, compreso il penalty ...

Torino - Mazzarri : "Meritavamo il pari. Su Belotti era rigore netto. E su Zaza..." : Sconfitta di misura per il Torino nel derby della Mole contro la Juventus. Ha deciso un rigore di Cristiano Ronaldo nel secondo tempo, causato da un intervento falloso del portiere granata Ichazo su ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Torino Juventus : il duello - Belotti vs Cristiano Ronaldo. Quote - ultime novità - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Torino Juventus: Quote e ultime novità, i moduli e i titolari per il grande derby della Mole per la 16giornata di Serie A.

Torino - in attacco il duo Zaza-Belotti : ANSA, - Torino, 15 DIC - Zaza titolare al fianco di Belotti, Iago Falque pronto a subentrare a partita in corso. Queste le indicazioni della rifinitura mattutina del Torino in vista del derby della ...

Diretta/ Milan Torino - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : Belotti sbaglia un rigore in movimento! - IlSussidiario.net : Diretta Milan Torino, streaming video e tv: i rossoneri ritrovano Higuain e provano ad avvicinare le prime tre posizioni nella classifica di Serie A.

Milan-Torino - la sfida dei bomber : Higuain-Belotti - chi è il vero 9? : Il Pipita e il Gallo sembrano correre su binari paralleli. Come racconta il servizio di Nicola Cecere e Marco Fallisi sulla Gazzetta in edicola oggi, i due centravanti di Milan e Toro si sono divisi ...

Risultati Serie A 14ª Giornata – Belotti rilancia il Torino in zona Europa - pari per Frosinone e Sassuolo : Le reti di Belotti e Ansaldi permettono al Torino di superare il Genoa e rilanciarsi in zona Europa, terminano in pareggio Frosinone-Cagliari e Sassuolo-Genoa: i Risultati dei match della 14ª Giornata di Serie A Dopo il successo del Milan sul Parma per 2-1 nel lunch match, la 14ª Giornata di Serie A prosegue con altri 3 incontri nel pomeriggio. L’unico successo è quello del Torino che supera il Genoa in rimonta. Granata che vanno sotto nel ...

Highlights Torino-Genoa 2-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Ansaldi e Belotti ribaltano la rete di Kouamè : Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 nell’incontro valido per la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I granata si sono imposti in rimonta: dopo la rete iniziale di Kouamè nata dagli sviluppi di un corner, i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato grazie a un bel gol di Ansaldi e al rigore trasformato da Belotti. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Torino-Genoa 2-1. Highlights ...

Cagliari-Torino 0-0 La Diretta i granata puntano su Belotti e Falque : La sfida tra Cagliari e Torino chiude il programma della 13a giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera. I padroni di casa sono alla ricerca di punti per mantenere a distanza di sicurezza la ...

Sirigu : 'Con il Torino possiamo andare lontano. Belotti? Soffre senza la Nazionale' : E se poi tocca a un altro va bene lo stesso' ha dichiarato l'estremo difensore granata, ai microfoni di Rai Sport , dal ritiro della Nazionale. Poi sul Torino e sul suo compagno di squadra Andrea ...

Torino - Belotti ha invitato a cena la squadra : l'obiettivo è compattare il gruppo : Questo venerdì sera i calciatori del Torino lo trascorreranno tutti insieme: come riporta il quotidiano Cronaca Qui , il capitano Andrea Belotti , per cercare di compattare ancora di più il gruppo dopo la sconfitta contro il Parma di una settimana fa, ha invitato a cena tutti i suoi compagni in un ...