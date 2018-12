Sul Play Store arriva una domenica con molte offerte su app e giochi Android

Reggie Fils-Aime racconta com'è stato salire Sul palco dei The Game Awards 2018 assieme ai capi di Playstation e Xbox : Uno dei momenti più rappresentativi dei The Game Awards 2018 è stato quando, per dare il via allo spettacolo, Reggie Fils-Aime è salito sul palco con i capi di Xbox e Playstation, Phil Spencer e Shawn Layden rispettivamente.Il trio si è dunque riunito per celebrare il videogioco come industria, e mostrare, da un punto di vista ideale, un fronte unito di un settore amato dai videogiocatori.Come riporta Gonintendo, Reggia racconta: "Ecco cosa è ...

'I limiti non esistono'. Il docufilm Sul mondo paralimpico su Raiplay : Domenica 9 dicembre 2018 alle ore 10.20 è andato in onda su Rai 3 il documentario 'I limiti non esistono' - promosso dalla Direzione Comunicazione Rai e realizzato dalla regista Francesca Maria Pinto -...

Final Fantasy XV Multiplayer : Comrades arriva Sul mercato in versione standalone : Final Fantasy XV Multiplayer: Comrades è disponibile a partire da oggi in versione standalone. Da oggi i giocatori potranno anche partecipare a una collaborazione speciale con il celebre MMO Final Fantasy XIV Online, inclusa nella nuova missione "Adventurer from Another World", ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Square Enix per tutti i dettagli: Read more…

Google pronta a consentire donazioni Sul Play Store - Iliad via SMS : Google ha sfruttato il clima speciale che avvolge le feste mettendo a punto un sistema per contribuire ai problemi che affliggono il mondo L'articolo Google pronta a consentire donazioni sul Play Store, Iliad via SMS proviene da TuttoAndroid.

PlayStation Classic include un mix di giochi PAL e NTSC… e i riSultati sono deludenti - articolo : C'è qualcosa che non va con la PlayStation Classic di Sony: quella che doveva essere la celebrazione di una console veramente iconica è stata compromessa da un'opinabile selezione di giochi, da un'emulazione tutt'altro che eccellente e dalla bizzarra scelta di usare un mix di titoli NTSC e PAL in una macchina con un output in alta definizione bloccato sui 60Hz.La macchina è sicuramente bellissima da vedere e replica con successo il look ...

VOID BASTARDS : Nuovi dettagli Sul Gameplay : Annunciato in occasione dell’X018 Fan Fest di Città del Messico, VOID BASTARDS torna a far parlare di se con Nuovi dettagli sul Gameplay, a divulgarli è stato il CEO di Blue Manchu “Jonathan Chey”. Nuove curiosità sul Gameplay di VOID BASTARDS A seguire la sua dichiarazione: Ho imparato molto da Bioshcok e System Shock 2, molto più di quanto potessi mai immaginare, sopratutto sulla necessità ...

Sul PlayStation Store arriva il Natale e porta con se nuovi sconti per il fine settimana : Il Natale sta arrivando e a precederlo vi sono interessanti sconti che il PlayStation Store è pronto ad accogliere.Come possiamo vedere su PlayStation.com questo fine settimana troveremo interessanti offerte con le quale potremo deliziare le nostre feste, con un occhio di riguardo al portafogli.Tutti i giochi presenti nell'elenco sono scontati fino a lunedì 10 dicembre, mentre la prossima settimana arriverà il terzo ed ultimo round di ...

Google Assistant scommette Sulle notizie audio : playlist personalizzate di news già in fase di test : Google Assistant si prepara a dare il benvenuto alle notizie vocali giornalistiche. La casa di Mountain View ha iniziato a provare un nuovo sistema che dovrebbe garantire lo sviluppo di un settore attualmente presente soltanto in modo embrionale sul proprio assistente vocale. Sono già aperte le iscrizioni per partecipare e avviati i primi test. L'articolo Google Assistant scommette sulle notizie audio: playlist personalizzate di news già in ...

Manchester City - Guardiola Sul Fair Play Finanziario : “Serve chiarezza” : “Se la Uefa prenderà una decisione, ci sarà una presa di posizione del club. Vorrei che andasse esattamente così, per sapere con esattezza cosa succede e mettere a tacere tutte queste indiscrezioni“: sono le parole pronunciate da Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, scontento per le voci su una possibile esclusione della sua squadra dalla Champions League. Questa ipotesi è stata lanciata dal “Guardian” ...

Più di 40 app e giochi Android in offerta Sul Play Store per iniziare al meglio la giornata : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 13 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per affrontare la giornata? L'articolo Più di 40 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la giornata proviene da TuttoAndroid.

Milan - attesa a giorni la decisione Uefa Sul fair play finanziario : La pronuncia dell'Adjudicatory Chamber potrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana L'articolo Milan, attesa a giorni la decisione Uefa sul fair play finanziario è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NBA – Scambio di inSulti fra Beverley e un tifoso : il play dei Clippers gli tira contro il pallone e viene espulso! [VIDEO] : Patrick Beverley ne combina un’altra delle sue: il fumantino playmaker dei Clippers si scambia una serie di insulti con un tifoso, gli tira contro il pallone e viene espulso Patrick Beverley è stato il grande protagonista in negativo, della partita fra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. Il playmaker losangelino ha prima rotto un dente a Dennis Smith jr con una gomitata e successivamente è stato espulso. Non per il contatto di ...

Albalonga (calcio - serie D) - Pace eSulta per gol e vittoria : «Se pensiamo ai play off? E’ il minimo» : Roma – Otto punti in quattro partite (e la vittoria negli ottavi di finale di Coppa Italia a Sorrento di mercoledì scorso) per mister D’Adderio alla guida dell’Albalonga. Il trend positivo è proseguito anche ieri, nel match interno contro la Torres battuta 2-0. A sbloccare il risultato dopo un’ora di sostanziale equilibrio è stato il giovane esterno difensivo Federico Pace, alla sua prima rete con la maglia dell’Albalonga. «Ci ho provato ...

Cyberpunk 2077 : le decisioni e le azioni dei giocatori influiranno anche Sul gameplay : Dato che in CD Projekt RED sono dei maestri storyteller, che si sono fatti un nome per presentare ai giocatori significative scelte narrative nei loro giochi, è ovvio che per Cyberpunk 2077 ci sono aspettative altissime. Abbiamo già appreso alcune informazioni sul sistema delle scelte e sappiamo già che influiranno sulla narrativa del gioco. Tuttavia, il titolo vuole sorprendere ancora di più, offrendo molteplici opzioni anche a livello di ...