Inter | la stoccata di Nedved a Marotta | ' Forse non è mai stato juventino'

(Di domenica 16 dicembre 2018) La notizia era ormai nell'aria da tempo ma giovedì è arrivata anche l'ufficialità: Giuseppeè il nuovo amministratore delegato dell'dedicato al lato sportivo, con Alessandro Antonello che si dedicherà a tutto il resto. L'ex dirigente della Juventus ha annunciato il suo addio ad ottobre dopo il successo contro il Napoli, ponendo fine ad un'avventura che lo ha visto come protagonista nella vittoria di sette scudetti consecutivi e nella partecipazione a due finali di Champions League. Ora una nuova avventura, cominciata ufficiosamente poco meno di un mese fa con il volo a Nanchino, in Cina, in cui ha incontrato i vertici di Suning e il patron, Jindong Zhang, per delineare la strategia per ridurre il gap, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico, proprio dalla società bianconera.proprio ieri ha fatto il suo esordio ufficiale in tribuna al ...