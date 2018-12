Genova | l' albero di Natale per le vittime del ponte Morandi

Natale : a Genova l’albero in memoria delle vittime ponte Morandi : “Natale tra memoria e speranza: un albero per Genova. 43 artisti reinterpretano lo spirito della Natività”: è il titolo dell’installazione presente nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria, inaugurata ieri. È un’installazione natalizia ideata e realizzata a cura della Fondazione Novaro, che raccoglie 43 opere di artisti liguri, in omaggio alle 43 vittime del ponte Morandi. L’installazione è a forma di albero, ha 43 ...